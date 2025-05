TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Bartošku i odchod Nikaraguy z UNESCO

Bratislava 9. mája (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Filmových fanúšikov hlboko zarmútila správa o úmrtí českého herca Jiřího Bartošku, ktorý podľahol rakovine. Spojené štáty uvaľujú clá na všetky filmy nakrútené mimo krajinu, pripravuje sa tiež film, v ktorom bude posledný rozhovor pápeža Františka pred kamerou. Lady Gaga vystúpila pred dvojmiliónovým publikom na pláži Copacabana, skupina R.E.M. reedíciou singla podporila stanicu Slobodná Európa. Nikaragua z politických dôvodov vystúpila z UNESCO, v metropole Spojených arabských emirátov Abú Zabí plánujú otvoriť nový Disneyland.



Český herec a prezident Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary Jiří Bartoška zomrel vo veku 78 rokov. V uplynulých rokoch bojoval s rakovinou. Počas svojej hereckej kariéry stvárnil na divadelných doskách, vo filme i v televízii množstvo skvelých charakterovo rôznorodých postáv od rozprávkového princa až po boha. Zahral si napríklad vo filmoch Je třeba zabít Sekala, Všichni moji blízcí, Anděl Páně, Líbáš jako Bůh či Teorie tygra. Preslávil sa tiež v televíznych seriáloch Sanitka a Cirkus Humberto. Jiří Bartoška bol hlavnou tvárou Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, na čele ktorého stál od roku 1994.



Americký prezident Donald Trump nariadil uvalenie 100-percentných ciel na všetky filmy nakrútené mimo Spojených štátov. Tvrdí, že Hollywood „ničí“ trend výroby amerických filmov v zahraničí. Šéf Bieleho domu nekonkretizoval, ako si realizáciu tohto rozhodnutia predstavuje. Trump však nespomenul televízne seriály, ktoré sú čoraz obľúbenejším a ziskovejším sektorom.



Nebohý pápež František vlani v decembri poskytol americkému režisérovi Martinovi Scorsesemu posledný rozhovor pred kamerou, ktorý je teraz súčasťou nového filmu o neziskovej vzdelávacej organizácii Scholas Occurrentes. Tú založil argentínsky pápež v roku 2013. Rozhovor sa nakrúcal vo Vatikáne a neskôr ho zaradili do nového dokumentárneho filmu Aldeas - Nový príbeh. Film predstaví mladých ľudí z Indonézie, Gambie a Talianska, ktorí sa zúčastňujú na programe a vytvárajú krátke filmy. Podľa produkcie je dielo „zakorenené v pápežovej viere v posvätnú povahu kreativity“.



Britský komik, herec a bývalý moderátor Russell Brand v Londýne prvýkrát predstúpil pred sudcu v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia a ďalších sexuálnych trestných činov. Sudca Paul Goldspring ho na záver pojednávania podmienečne prepustil na kauciu s tým, že 30. mája musí prísť na londýnsky hlavný trestný súd, známy ako Old Bailey, a priebežne informovať o svojom pobyte. Brand v súčasnosti žije na Floride v USA, ale je povinný zúčastňovať sa na všetkých budúcich súdnych pojednávaniach. Ak túto podmienku poruší, hrozí mu väzenie.



Americká popová speváčka Lady Gaga odohrala bezplatný koncert na pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro. Na legendárnu pláž si ju prišlo pozrieť a vypočuť 2,1 milióna ľudí. Išlo o dosiaľ najväčší koncert v kariére 39-ročnej speváčky. Financovalo ho samotné karnevalové mesto v snahe oživiť lokálnu ekonomiku. Úrady očakávajú, že podujatie prinesie hospodárstvu v prepočte 106 miliónov dolárov. Miestne úrady nasadili na podujatie obrovské množstvo bezpečnostných síl vrátane 5000 policajtov, dronov a kamier na sledovanie aj rozpoznávanie tvárí. Lady Gaga naposledy vystupovala v Brazílii v roku 2012.



Americká rocková skupina R.E.M. pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače ohlásila špeciálnu remixovú reedíciu svojho debutového singla „Radio Free Europe“ z roku 1981 na podporu Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) uprostred boja o ukončenie činnosti viacerých vysielateľov financovaných USA, čo mnohí považujú za pokus umlčať prodemokratické médiá. RFE/RL sa spolu s ďalšími vysielateľmi financovanými vládou Spojených štátov ocitlo v ťažkej situácii po tom, ako prezident USA Donald Trump podpísal dekrét, ktorým zrušil Americkú agentúru pre globálne médiá (USAGM).



Vo veku 99 rokov zomrel belgický výtvarník Paul Van Hoeydonck. Jeho najznámejším dielom je Fallen Astronaut (Padlý astronaut), deväť centimetrov vysoká hliníková soška astronauta v skafandri, ktorú v auguste 1971 zanechala na povrchu Mesiaca posádka americkej misie Apollo 15. Soška leží pri tabuľke s menami 14 amerických astronautov a sovietskych kozmonautov, ktorí dovtedy zahynuli pri vesmírnych aktivitách alebo zomreli za iných okolností. Fallen Astronaut zostal jediným umeleckým dielom na Mesiaci až do februára 2024, keď k nemu pribudlo 125 miniatúrnych skulptúr od amerického umelca Jeffa Koonsa.



Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) oznámila, že Nikaragua organizáciu upovedomila o svojom vystúpení. Dôvodom je udelenie Svetovej ceny slobody tlače UNESCO/Ceny Guillerma Cana novinám La Prensa kritickým voči vláde prezidenta Daniela Ortegu. V oznámení o vystúpení z organizácie obvinili nikaragujské úrady noviny z propagácie „vojenských a politických intervencií Spojených štátov v Nikarague“, pričom udelenie ceny odsúdili ako „diabolský prejav zradcovského protipatriotického cítenia“, uvádza UNESCO.



Americká spoločnosť Walt Disney oznámila plán vybudovať svoj najnovší zábavný park v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Do nového komplexu chce prilákať turistov z Blízkeho východu, Afriky, Indie a Ázie. Park má vzniknúť na ostrove Jas v spolupráci s miestnou spoločnosťou Miral. Miesto vybrali s cieľom vyjsť v ústrety stovkám miliónov ľudí, pre ktorých je návšteva ostatných Disney-parkov zdĺhavá a nákladná. Najnovší park bude v poradí už siedmy. Prvý Disneyland otvorili v roku 1955 v Kalifornii. Ďalšie pobočky medzičasom vznikli na Floride, v Tokiu, Paríži, Hongkongu a Šanghaji.