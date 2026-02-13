< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Brejchovej a dražba Michelangela
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) — Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
PRAHA — Vo veku 86 rokov zomrela česká herečka Jana Brejchová, ktorá zažiarila napríklad v muzikáli Noc na Karlštejne alebo v rozprávke Arabela. Brejchová patrila medzi najobsadzovanejšie herečky svojej generácie a pre mnohých bola sexsymbolom 60. rokov. Počas svojej kariéry stvárnila desiatky postáv v divadle, vo filme i na televíznej obrazovke.
NEW YORK — Za rekordných 27,2 milióna dolárov sa na dražbe predal nákres nohy od talianskeho renesančného maliara Michelangela. Odborníci z aukčného domu Christie's tvrdia, že ide o kresbu pravého chodidla veštkyne Sibyly líbyjskej, ktorá bola neskôr namaľovaná na strope Sixtínskej kaplnky. V súkromných zbierkach sa nachádza len asi desať Michelangelových kresieb.
NEW YORK — Vo veku 77 rokov zomrel americký hudobník Fred Smith, basgitarista skupiny Television a pôvodný člen formácie Blondie. Smith začal svoju kariéru v roku 1974 ako originálny basgitarista skupiny Angel and the Snake, ktorá si neskôr zmenila názov na Blondie. Nasledujúci rok kapelu opustil a pridal sa k rockovej formácii Television.
NEw YORK — V Múzeu mesta New York vystavia tento týždeň model americkej metropoly. Prácou na makete strávil americký vodič Joe Macken počas večerov v pivnici 21 rokov. Drevený model s približne 800.000 dielmi ponúka pohľad z vtáčej perspektívy na pamiatky ako Empire State Building a Sochu slobody, ako aj na vzdialenejšie štvrte New Yorku. Macken začal svoj projekt v roku 2004.
WASHINGTON — Americký denník The Washington Post (WP) oznámil, že jeho generálny riaditeľ a vydavateľ Will Lewis s okamžitou platnosťou odchádza z pozície, len niekoľko dní po tom, čo tento slávny denník, ktorý vlastní miliardár a zakladateľ technologickej spoločnosti Amazon Jeff Bezos, pristúpil k drastickému znižovaniu počtu pracovných miest.
LOS ANGELES — Režisér akčného komediálneho trileru Jedna bitka za druhou (One Battle After Another) Paul Thomas Anderson získal na udeľovaní Cien Amerického zväzu filmových režisérov (DGA Awards) najvyššie ocenenie, čím upevnil pozíciu svojho filmu ako silného favorita na Oscary. Anderson (55) vyhral v kategórii najlepší režisérsky výkon v celovečernom filme.
LOS ANGELES — Kanadsko-americká herečka a komička Catherine O'Harová podľa úmrtného listu zomrela na následky krvnej zrazeniny v pľúcach. Liečila sa však aj na rakovinu konečníka. O'Harovú previezli do nemocnice v Santa Monice v štáte Kalifornia 30. januára po ťažkostiach s dýchaním. Lekári jej už nedokázali pomôcť a krátko na to ju vyhlásili za mŕtvu.
BERLÍN — Pamela Andersonová, Channing Tatum a Sandra Hüllerová by sa mali zúčastniť na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Berlíne, oznámili organizátori. Sean Baker, ktorý vlani získal Oscara za najlepší film za čiernu komédiu Anora, prednesie pochvalnú reč za víťazku čestného Zlatého medveďa - Michelle Yeohovú. Tá zažiarila v snímke Všetko, všade, naraz.
LONDÝN — Britské múzeum oznámilo, že vyzbieralo 3,5 milióna libier na nákup zlatého prívesku v tvare srdca, ktorý súvisí s kráľom Henrichom VIII. a jeho prvou manželkou Katarínou Aragónskou. Viac ako desať percent z celkovej sumy bolo vyzbieraných prostredníctvom crowdfundingovej kampane. Prívesok známy ako Tudorovo srdce je „jediný šperk svojho druhu“.
TEHERÁN — Iránsky spevák a držiteľ ceny Grammy Šervín Hadžipúr venoval novú pieseň obetiam vládneho potlačenia masových protestov. V skladbe necháva prehovoriť mladých ľudí, ktorí prišli o život počas násilného potlačenia demonštrácií. Nepotvrdené správy naznačujú, že bezpečnostné sily zabili 3000 až 10.000 protestujúcich. Za pieseň "Baraye" získal v roku 2023 Grammy.
AMSTERDAM — Vo veku 92 rokov zomrel holandský spisovateľ Cees Nooteboom, z ktorého romány, cestopisy a preklady urobili významnú literárnu osobnosť v povojnovej Európe. Nooteboom sa v Holandsku preslávil svojím debutovým románom "Philip a ostatní" z roku 1955. Román, ktorý je založený na dlhých cestách stopom po Stredomorí a cez Škandináviu, získal cenu Anny Frankovej.
WASHINGTON — Americký herec James Van Der Beek, známy predovšetkým pre svoju rolu v seriáli Dawsonov svet, zomrel vo veku 48 rokov. Herec v novembri 2024 oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. „Svoje posledné dni prežil s odvahou, vierou a dôstojnosťou,“ napísala na Instagrame jeho manželka Kimberly Van Der Beeková. Van Der Beek sa narodil 8. marca 1977.
BERLÍN — V poradí 76. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne sa začal odovzdaním ceny za celoživotné dielomalajzijskej herečke ichelle Yeohovej, ktorá v roku 2023 získala americkú filmovú cenu Oscar za film Všetko, všade, naraz. Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men. Režisérka tohto film Šahrbánú Sadátová utiekla zo svojho rodného Afganistanu v roku 2021 a teraz žije v Hamburgu.
