TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Duvalla i nové EP od U2
Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
Autor TASR
LOS ANGELES — Vo veku 95 rokov zomrel americký oscarový herec a filmový režisér Robert Duvall, ktorý stvárnil mafiánskeho právnika v Krstnom otcovi a zažiaril aj ako podplukovník vo filme Apokalypsa. V roku 1983 získal Oscara za stvárnenie bývalého country speváka vo filme Nežné milosti. Na ocenenie bol však nominovaný sedemkrát.
PRAHA — Hereckí kolegovia, známi a verejnosť sa v kine Lucerna neďaleko pražského Václavského námestia rozlúčili s českou herečkou Janou Brejchovou, ktorá zomrela 6. februára. Verejná rozlúčka sa uskutočnila bez príhovorov. Rodina dostala od vlády ponuku usporiadať pohreb so štátnymi poctami, ale odmietla.
BERLÍN — Viac ako 80 osobností filmového priemyslu vrátane oscarových hercov Javiera Bardema a Tildy Swintonovej zverejnilo otvorený list, v ktorom kritizuje „mlčanie“ vedenia medzinárodného filmového festivalu Berlinale k vojne v Pásme Gazy. Mnohí zo signatárov listu na podujatí predstavia svoje vlastné filmy.
LOS ANGELES — Vo veku 75 rokov zomrel americký skladateľ, textár a hudobný producent Billy Steinberg, spoluautor hitov v oblasti popu. Autorsky sa podieľal na piesňach ako Like a Virgin (Madonna), True Colors (Cyndi Lauperová), So Emotional (Whitney Houstonová) či Eternal Flame (The Bangles). Bol držiteľom Grammy.
DUBLIN — Írska rocková skupina U2 vydala nové šesťskladbové EP Days of Ash. Podľa tlačovej správy je minialbum „bezprostrednou reakciou na aktuálne udalosti, pričom inšpiráciu čerpá z mimoriadnych a odvážnych ľudí bojujúcich za slobodu“. Texty piesní sa tematicky týkajú udalostí v Minneapolise, Iráne, Palestíne a na Ukrajine.
LONDÝN — Americká popová speváčka Britney Spearsová predala práva na celý svoj hudobný katalóg nezávislému vydavateľstvu Primary Wave za približne 200 miliónov dolárov. Podrobnosti transakcie ani presná suma neboli zverejnené. Spearsová ešte na začiatku roka 2024 oznámila, že sa už nehodlá vrátiť do hudobného priemyslu.
NEW YORK — Americká popová hviezda Taylor Swift požiadala vládu USA, aby zabránila spoločnosti vyrábajúcej posteľnú bielizeň zaregistrovať si ochrannú známku Swift Home. Jej právnici tvrdia, že spôsob, akým firma Cathay Home použila slovo Swift vo svojej značke, sa veľmi podobá na podpis speváčky, chránený ochrannou známkou.
VIEDEŇ — Rakúska prokuratúra obžalovala 21-ročného muža z terorizmu pre plánovaný bombový útok na koncerte americkej speváčky Taylor Swift vo Viedni. Všetky tri koncerty v rakúskom hlavnom meste na Štadióne Ernsta Happela boli v lete 2024 zrušené po tom, ako úrady varovali pred možnými útokmi. Mužovi hrozí 20 rokov väzenia.
PARÍŽ — Denonovu galériu v parížskom múzeu Louvre, v ktorej sa nachádzajú najmä diela z 15. a 16. storočia, zasiahol únik vody. Sála, v ktorej je vystavená Mona Lisa, zostala nedotknutá. Niekoľko výstavných sál bolo pre verejnosť uzavretých. K úniku vody došlo v miestnosti známej ako Duchatel na prvom poschodí Denonovej galérie.
PARÍŽ — K vlaňajšiemu vlámaniu v parížskom múzeu Louvre viedli systémové zlyhania, vyhlásil francúzsky poslanec Alexandre Portier, ktorý vedie jedno z vyšetrovaní a absolvoval 70 vypočutí. Pri predstavení predbežných zistení spochybnil, prečo po udalosti zostala riaditeľka Louvru Laurence des Carsová vo svojej funkcii.
SYDNEY — Austrálskej polícii sa podarilo získať späť egyptské artefakty, ktoré ukradol 52-ročný muž z Múzea umenia a architektúry Abbey v meste Caboolture v štáte Queensland. Prokuratúra na súde uviedla, že muž ukradol masku múmie, obojok, šperk a drevenú sochu mačky, pričom spôsobil „nenapraviteľné škody“ na ďalších predmetoch.
MEXIKO — Niekoľko ikonických diel mexickej maliarky Fridy Kahlovej prvýkrát za takmer 20 rokov vystavili v jej vlasti. Obrazy ako „Autoportrét s náhrdelníkom“ a „Diego v mojich myšlienkach“ sú súčasťou výstavy, ktorá sa začala v Múzeu moderného umenia (MAM) v hlavnom meste Mexiko a ktorá potrvá do 17. mája.
KÁHIRA — Egyptskí archeológovia objavili na Sinajskom polostrove skalné umenie staré 10.000 rokov. Nálezisko sa nachádza na náhornej plošine Umm Irák. Ide o približne 100 metrov dlhý skalný previs s rozmanitými rytinami a kresbami, ktoré umožňujú sledovať vývoj umeleckého prejavu človeka od praveku po islamské obdobie.
VATIKÁN — Celá terasa na vrchole Baziliky svätého Petra bude čoskoro otvorená pre verejnosť vrátane kaviarne, oznámil Vatikán ako súčasť plánu osláv 400. výročia dokončenia stavby, ktoré pripadá na 18. november. V súčasnosti je verejnosti sprístupnená len jedna tretina tersy. Zdvojnásobí sa na približne 100 metrov štvorcových.
ASSISI — Po takmer ôsmich storočiach budú po prvýkrát verejne vystavené telesné pozostatky katolíckeho svätca Františka z Assisi. Jeho rodné mesto v strednom Taliansku, v ktorom žije vyše 27.000 obyvateľov, očakáva pri tejto príležitosti státisíce návštevníkov. Po prvý raz relikvie sprístupnia počas nadchádzajúceho víkendu.
