TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie literárneho velikána i nový Oscar

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Svetová literárna obec prišla o peruánskeho nobelistu Maria Vargasa Llosu, jedného z najvplyvnejších latinskoamerických spisovateľov. Úmrtie hlási aj hudobná scéna zomrel známy protagonista jamajskej reggae hudby Max Romeo. Hudobných fanúšikov potešili správy o avizovanom comebackovom albume skupiny Pulp či pripravovanom celovečernom koncertnom filme skupiny Depeche Mode. Prekvapila i Lexi Jonesová, dcéra Davida Bowieho, ktorá vydala debutový album. Z filmového prostredia zaznelo, že Oscary sa budú udeľovať i kaskadérom, Cate Blanchettová oznámila ukončenie kariéry, Robert De Niro a Werner Herzog dostanú na prestížnych festivaloch čestné ocenenia.



Peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa zomrel vo veku 89 rokov. Llosa je považovaný za jedného z najvplyvnejších latinskoamerických spisovateľov a získal Nobelovu cenu za literatúru. Predovšetkým v 60. a 70. rokoch 20. storočia patril k velikánom vzostupu latinskoamerickej literatúry. Spolu s Kolumbijčanom Gabrielom Garcíom Márquezom a Argentínčanom Juliom Cortázarom nadviazali na vrcholný odkaz Jorgeho Louisa Borgesa vo sfére magického realizmu.



Vo veku 80 rokov zomrel známy protagonista jamajskej reggae hudby Max Romeo. Vplyvný hudobník sa najviac zapísal do pamäti vďaka svojim hitom „War Ina Babylon“ a „Chase the Devil“. Jeho prvý výrazný prelom prišiel v roku 1968 s kontroverzným singlom „Wet Dream“, ktorý stanica BBC zakázala hrať, ale napriek tomu sa dostal na desiate miesto britského hudobného rebríčka UK Singles Chart. Max Romeo vydal približne tri desiatky štúdiových albumov.



Britpopová skupina Pulp ohlásila vydanie svojho nového štúdiového albumu, prvého od roku 2001. „More“ je ôsmy štúdiový album formácie a na pulty hudobných predajní sa dostane 6. júna. Je to prvý štúdiový album kapely od vydania albumu „We Love Life“ (2001). Hlavný singel „Spike Island“ bol zverejnený 10. apríla. Frontman a spevák Jarvis Cocker uviedol, že kapelu „zlákala späť do štúdia“ obrovská pozitívna odozva na jej reunionové turné v roku 2023.



Celovečerný koncertný film dokumentujúci tri vystúpenia britskej skupiny Depeche Mode v mexickom hlavnom meste príde do kín koncom tohto roku, oznámila formácia. Snímka s názvom „Depeche Mode: M“ zachytáva skupinu na pódiu počas svetového turné Memento Mori World Tour v Mexiku, kde v septembri 2023 hrala dovedna pred 194.000 fanúšikmi. Film, obsahujúci medzititulky a archívne zábery z týchto šou, režíruje mexický filmár Fernando Frías de la Parra.



Lexi Jonesová, dcéra britskej hudobnej legendy Davida Bowieho, debutovala albumom „Xandri“. Jonesová (občianskym menom Alexandria Zahra Jonesová), pristúpila k svojej prvej nahrávke ako k „introspektívnemu a vizuálne pôsobivému dielu“, ktoré si už získalo priazeň hudobných kritikov. Album odhaľuje intímnejšiu a umeleckejšiu stránku Lexi, ktorá sa rozhodla kráčať vo vlastných tvorivých šľapajach, a nie v tieni svojho zosnulého otca.



Vo svete sa konalo každoročné podujatie Record Store Day (RSD), zamerané na zberateľov vinylových hudobných nosičov. Išlo už o jeho 18. ročník. Tisíce nezávislých obchodov na celom svete pripravili novú vlnu nahrávok a už tradične sa konala aj séria večierkov priamo v predajniach. Na tohtoročný RSD boli oznámené špeciálne vydania od interpretov ako David Bowie, Daft Punk, Talking Heads, Paramore, Blur či Lily Allen.



Krátky suborbitálny let spoločnosti Blue Origin do vesmíru absolvovala šesťčlenná čisto ženská posádka zahŕňajúca i americkú popovú speváčku Katy Perry. Po zhruba desiatich minútach vo vesmíre sa bezpečne vrátili na Zem. Perry povedala, že o ceste do vesmíru snívala 15 rokov a vyjadrila želanie zaspievať si počas pondelňajšieho letu v beztiažovom stave. To sa jej aj splnilo, po pristátí totiž priblížila, že vo vesmíre odspievala pieseň „What a Wonderful World“.



Obal LP-platne „Nevermind“ od americkej grungeovej skupiny Nirvana sa na dražbe v Británii predal za 18.600 libier (21.700 eur). Vzácny predmet je podpísaný všetkými troma jej členmi. Kurt Cobain, Chris Novoselic a Dave Grohl sa krstnými menami podpísali pre miestneho fanúšika čiernou fixkou na prednú stranu obalu svojho druhého štúdiového albumu po koncerte skupiny v britskom meste Bristol začiatkom novembra 1991.



Americké filmové ceny Oscar majú novú kategóriu. Ocenenie bude možné už čoskoro získať aj za najlepšie kaskadérske kúsky. Organizátori podujatia zavedú túto kategóriu pri príležitosti osláv 100. výročia udeľovanie Cien Akadémie. Správna rada Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) oznámila, že o zlatú sošku za kaskadérsky výkon sa budú môcť uchádzať filmy uvedené do kín v roku 2027. Jubilejné 100. udeľovanie Oscarov sa uskutoční v roku 2028.



Americký herec Robert De Niro dostane na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes čestnú Zlatú palmu. Oznámili to organizátori 78. ročníka podujatia. De Niro, dvojnásobný držiteľ Oscara, dostane cenu za celoživotné dielo 13. mája počas otváracieho ceremoniálu. Čestnú Zlatú palmu udelili prvýkrát v roku 1997 švédskemu režisérovi Ingmarovi Bergmanovi. Od roku 2002 sa udeľuje každoročne.



Nemeckému režisérovi Wernerovi Herzogovi udelia na tohtoročnom Benátskom filmovom festivale Zlatého leva za celoživotné dielo. V poradí 82. ročník Benátskeho filmového festivalu sa bude konať od 27. augusta do 6. septembra. Zlatého leva za celoživotné dielo v minulosti získali filmárske legendy ako Orson Welles, Ingmar Bergman, Charlie Chaplin, Luis Buňuel, Jean-Luc Godard, Woody Allen, Martin Scorsese, Roman Polanski, David Lynch, Akira Kurosawa, Michelangelo Antonioni, či Federico Fellini.



Oceňovaná austrálska herečka Cate Blanchettová oznámila, že sa „vzdáva“ herectva a plánuje ukončiť svoju hereckú kariéru, aby sa v živote mohla venovať iným veciam. Napriek tomu však má naplánovaných ešte niekoľko filmov. Blanchettová je držiteľkou mnohých ocenení vrátane dvoch Oscarov, štyroch cien BAFTA a štyroch Zlatých glóbusov.



Prvé vytvorené röntgenové snímky sú teraz súčasťou registra Pamäť sveta UNESCO. Zaradenie snímok, ktoré vytvoril nemecký fyzik Wilhelm Röntgen, oznámila Nemecká komisia UNESCO. Do registra bol zaradený aj mníchovský rukopis Babylonského talmudu, jedného z najvýznamnejších spisov judaizmu, ako aj literárna pozostalosť nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho.



Katolícka cirkev vyslala španielskeho architekta Antoniho Gaudího, autora barcelonskej baziliky Sagrada Família, prezývaného „boží architekt“, na cestu k svätosti. Pápež František ocenil Gaudího „hrdinské cnosti“ a schválil dekrét, ktorým ho vyhlásil za „ctihodného“, uviedol Vatikán vo vyhlásení. Toto uznanie predchádza blahorečeniu, pričom ďalším krokom je svätorečenie. Katolícka cirkev začala verifikovať Gaudího v roku 2003.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vzdal hold 101 remeselníkom a štátnym zamestnancom, ktorí prispeli k obnove katedrály Notre-Dame v Paríži. Slávnosť sa konala presne šesť rokov po ničivom požiari, ktorý ohrozil existenciu tohto gotického chrámu. Medzi ocenenými sú kamenári, stolári, kováči, reštaurátori vitráží i staviteľ organov, ako aj architekti, dodávatelia, inžinieri a ďalší remeselníci.