TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Reu, staronová pieseň Queenu, cena pre Forda
Bratislava 26. decembra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad. Zo sveta hudby prišla smutná správa o úmrtí britského hudobníka Chrisa Reu, priaznivcov amerického speváka a skladateľa Barryho Manilowa zasa zaskočila informácia, že umelcovi diagnostikovali rakovinu pľúc. Naopak, fanúšikov britskej skupiny Queen potešila staronová pieseň, ktorú v rozhlase odprezentoval jej gitarista Brian May. Prostredie filmu zasiahla samovražda amerického herca Jamesa Ransona. Prišlo aj avízo o udelení prestížnej ceny pre hollywoodsku legendu Harrisona Forda. Turistov zaujalo nové opatrenie týkajúce sa rímskej Fontány di Trevi, milovníkov streetartového umenia nadchol ďalší Banksyho murál v Londýne.
Vo veku 74 rokov zomrel po krátkej chorobe britský spevák a skladateľ Chris Rea, známy svojím charakteristickým chrapľavým hlasom a hrou štýlom slide guitar. Medzi jeho najväčšie hity patria I Can Hear Your Heartbeat (1983), Josephine (1985), On the Beach (1986), Let's Dance (1987), Driving Home for Christmas (1986), Road to Hell - Part 2 (1989), Auberge (1991), Looking for the Summer (1991) a Julia (1993). Vydal 25 štúdiových albumov.
Americký spevák a skladateľ Barry Manilow, jeden najznámejších a najpredávanejších umelcov v oblasti pop music od prvej polovice 70. rokov, na Instagrame oznámil, že má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov. Lekári podľa neho nepredpokladajú, že rakovina sa rozšírila do iných častí tela, absolvuje však ďalšie testy. Manilow doteraz predal viac ako 85 miliónov hudobných nosičov.
Gitarista britskej rockovej skupiny Queen Brian May predstavil doteraz nevydanú pieseň tejto legendárnej formácie, ktorú „ešte nikto nepočul“. Skladba s oficiálnym názvom „Not for Sale (Polar Bear)“ bola pôvodne nahraná pre album „Queen II“ z roku 1974, ale nakoniec sa nedostala na jeho finálnu verziu. Remasterovaná verzia piesne sa objaví na pripravovanej reedícii albumu „Queen II“, ktorá vyjde nasledujúci rok.
Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru. Ransone počas svojej kariéry stvárnil postavy viacerých mužov s problematickou minulosťou. Hral taktiež vo viacerých populárnych hollywoodskych filmoch ako napríklad v úspešných hororoch To: Kapitola 2 (2019), Čierny telefón (2021) a V/H/S/85 (2023).
Americký herec Harrison Ford dostane prestížnu cenu za celoživotné dielo. V marci mu ju odovzdá hlavný odborový zväz zastupujúci hollywoodskych hercov, oznámila odborová organizácia SAG-AFTRA. Ford, ktorý stvárnil niekoľko z najslávnejších filmových úloh, získa SAG-AFTRA Life Achievement Award na 32. ročníku udeľovania cien Actor Awards. SAG-AFTRA ju udeľuje umelcom, ktorí stelesňujú „najvyššie ideály hereckej profesie“.
Archív v nemeckom meste Weimar oznámil, že na aukcii získal doteraz neznámy list a ďalšie materiály, ktoré napísal nemecký básnik, dramatik, vedec a mysliteľ Johann Wolfgang Goethe. Ide o list vydavateľovi Friedrichovi Justinovi Bertuchovi z Weimaru, ktorý pravdepodobne pochádza z roku 1780. „Žiadna porovnateľná zbierka Goetheho listov sa na aukčnom trhu neobjavila viac ako sto rokov,“ uviedlo vedenie archívu.
Múzeum Louvre nainštalovalo kovové mreže na okno Apolónovej galérie, odkiaľ zlodeji v októbri za bieleho dňa ukradli korunovačné klenoty. Riaditeľka parížskeho múzea Laurence des Carsová minulý týždeň sľúbila poslancom parlamentu, že mreže budú opätovne nainštalované ešte pred Vianocami. Bezpečnostné štandardy v múzeu intenzívne preverujú po tom, ako zlodeji ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur.
V uliciach Londýna sa objavilo nové dielo, ktoré sa pripisuje streetartovému umelcovi Banksymu. Na muráli sú zobrazené dve deti v zimných kabátoch, vlnených čiapkach a gumákoch, ležiace na zemi a pozerajúce sa hore. Dielo sa objavilo na päte budovy Centre Point blízko ulice Tottenham Court Road v centre Londýna. Podobný murál sa nachádza aj na bočnom múre budovy niekoľko kilometrov ďalej v oblasti Queen's Mews v Bayswater.
Víťazom súťaže Detského fondu OSN (UNICEF) o najlepšiu fotografiu roku 2025 sa stala snímka zachytávajúca desaťročné dievča v Afganistane, ktoré sa sústredene učí zo svojej učebnice. Autorkou snímky je francúzska fotožurnalistka Elise Blanchardová. UNICEF doplnil, že fotografia je stelesnením odolnosti miliónov afganských dievčat, ktorým vláda fundamentalistického hnutia Taliban zakazuje prístup k stredoškolskému vzdelaniu.
Turisti budú musieť zaplatiť vstupné dve eurá, aby sa dostali čo najbližšie k rímskej Fontáne di Trevi. Ide o jedno zo šiestich doteraz verejne prístupných miest v Ríme, kde bude na budúci rok spoplatnený prístup, oznámil primátor mesta Roberto Gualtieri. Významnú barokovú pamiatku si bude možné prezrieť zadarmo už iba z diaľky. Tento rok navštívilo fontánu deväť miliónov turistov, čo je v priemere 30.000 ľudí denne.
