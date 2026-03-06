< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Sedaku, nový Rembrandt, výsledky Brit Awards
Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí.
Bratislava 6. marca (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
WASHINGTON - Vo veku 86 rokov zomrel americký spevák a skladateľ Neil Sedaka, ktorý sa v 60. a 70. rokoch preslávil hitmi Oh Carol, Breaking Up Is Hard to Do, Laughter in the Rain či Bad Blood. Za svoju spevácku kariéru, ktorú začal koncom koncom 50. rokov, vydal viac než 40 hitov a trikrát dosiahol prvé miesto. Hoci sa v 80. rokoch z rebríčkkov vytratil, zostal až do smrti pevnou súčasťou šoubiznisu a naďalej vystupoval.
MANCHESTER - Britská speváčka Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku slávnostného udeľovania cien Brit Awards v Manchestri so ziskom štyroch ocenení. Získala najžiadanejšiu cenu večera v kategórii album roka. Dean tiež získala cenu za najlepšieho umelca, najlepšieho popového interpreta a, spolu so Samom Fenderom, aj cenu za pieseň roka Rein Me In. Vychádzajúca hviezda Lola Young dostala ocenenie v kategórii objav roka, zatiaľ čo Wolf Alice získali cenu pre skupinu roka.
MEXIKO - Kolumbijská popová hviezda Shakira odspievala bezplatný koncert pre 400.000 divákov na námestí Zócalo v mexickej metropole Mexiko. Ide o rekordný počet pre toto miesto. Zócalo, jedno z najväčších námestí na svete, má rozlohu približne ôsmich futbalových ihrísk. Často sa tu konajú bezplatné koncerty známych umelcov. Vystúpili tu už Justin Bieber, Rosalía či argentínska hudobná skupina Los Fabulosos Cadillacs.
LOS ANGELES - Americká skupina Metallica potvrdila pôsobenie v lasvegaskej supermodernej aréne Sphere. Slávna metalová Kapela sa tu predstaví v rámci koncertnej rezidencie s názvom Life Burns Faster počas ôsmich vystúpení od 1. októbra do 31. októbra 2026. Rezidencii bude predchádzať európske turné so zastávkami vo Frankfurte nad Mohanom, Zürichu, Berlíne, Bologni, Budapešti, Dubline, Glasgowe, Cardiffe a Londýne. Tie sa uskutočnia medzi 22. májom a 5. júlom.
LONDÝN - Britská kapela Radiohead vydala vyhlásenie, v ktorom odsudzuje neoprávnené použitie cover verzie svojej piesne Let Down vo videu amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti. Jedným z jeho zložiek je aj federálny Imigračný a colný úrad (ICE). Pieseň sa prehráva na pozadí videa ICE na Instagrame. Neoprávnené použitie svojej hudby zo strany tohto úradu odsúdilo už viacero umelcov. Vlani to bola Olivia Rodrigo, pretože jej pieseň All-American Bitch zaznela vo videu, v ktorom ICE zadržiava ľudí.
WASHINGTON - Spoločnosť Paramount Skydance (PSKY) podpísala s mediálnou skupinou Warner Bros Discovery (WBD) zmluvu o jej prevzatí za 110 miliárd dolárov. O prevzatie mediálnej skupiny mala záujem aj firma Netflix, ale odmietla zvýšiť svoju ponuku. Zmluva vytvorí z Paramountu jedno z najväčších filmových štúdií na svete a umožní mu využívať filmové tituly ako Fantastické zvery či Matrix. Na stole je tiež spojenie streamovacích platforiem HBO Max a Paramount+, čím by mohlo súťažiť s Netflixom.
AMSTERDAM - Odborníci na umenie z múzea Rijksmuseum v Amsterdame potvrdili existenciu doteraz neznámeho obrazu namaľovaného Rembrandtom van Rijnom z roku 1633. Najmodernejšia skenovacia technológia a analýza štýlov ukázali, že tento holandský majster je autorom diela s názvom „Zjavenie Zachariáša v chráme“, ktoré sa na verejnosti neobjavilo 65 rokov. Múzeum ho nedávno dostalo zo súkromnej zbierky na preskúmanie. Obraz je namaľovaný na dvoch dubových doskách pochádzajúcich z juhovýchodnej Litvy.
BERLÍN - Berlínsky dóm po šesťročnej obnove za 29,1 milióna eur opäť sprístupnil kryptu Hohenzollernovcov, najvýznamnejšie dynastické pohrebisko Nemecka. Kryptu vybudovali na začiatku 20. storočia a nachádza sa v nej 91 rakiev z piatich storočí. Sú v nich uložení členovia dynastie Hohenzollernovcov, rodu pruských a nemeckých panovníkov, ktorí formovali Európu. Predtým, ako kryptu v roku 2020 z dôvodu renovácie uzavreli, navštívilo ju ročne zhruba 765.000 ľudí, spôsobovalo to však problémy.
TEHERÁN - Golestánsky palác v centre iránskej metropoly Teherán, ktorý v roku 2013 zapísali na zoznam Svetového dedičstva UNESCO, bol poškodený následkom amerických a izraelských útokov na okolitú oblasť. Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vo vyhlásení uviedla, že bývalý kráľovský palác „bol údajne poškodený troskami a tlakovou vlnou po leteckom útoku na námestie Arag“. Poukázala pritom na ochranu kultúrneho majetku zakotvenú v medzinárodných dohovoroch.
LONDÝN - Sochu bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v Londýne posprejovali viacerými nápismi, pričom jeden z nich ho označoval za „sionistického vojnového zločinca“. Sochu následne očistili. Na bronzovú sochu na námestí Parliament Square vo Westminsteri boli červenou farbou nastriekané aj ďalšie nápisy vrátane „Stop genocíde“, „Slobodná Palestína“, „Nikdy viac je teraz“ a „Globalizujte intifádu“. Polícia zadržala muža pre podozrenie z rasovo motivovaného trestného činu.
PCHJONGJANG - V Severnej Kórei odhalili jednu z prvých známych sôch vodcu krajiny Kim Čong-una. V poradí tretieho vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zobrazuje ako usmievavého muža z ľudu. Juhokórejský analytik Im Ul-čchul povedal, že takéto pocty boli doteraz zvyčajne vyhradené pre mŕtvych a Kimovu sochu to preto robí „veľmi nezvyčajnou“. KĽDR je posiata masívnymi sochami uctievajúcimi Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila.
