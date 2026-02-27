< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Výsledky z Berlinale i BAFTA či vatikánska známka
Akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou triumfoval na slávnostnom odovzdávaní 79. ročníka cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA).
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) — Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
BERLÍN — Dráma Gelbe Briefe (Žlté listy) berlínskeho režiséra Ilkera Čataka o dôsledkoch politického tlaku na manželstvo získala Zlatého medveďa, hlavnú cenu za najlepší film 76. ročníka filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole. Ocenenie v kategórii najlepší dokumentárny film si odniesla česko-slovenská snímka Keby sa holuby premenili na zlato režisérky Pepy Lubojackovej.
LONDÝN — Akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou triumfoval na slávnostnom odovzdávaní 79. ročníka cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA). Získal ocenenia v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho filmu. Jedna bitka za druhou mala najviac, 14, nominácií na britskú obdobu Oscarov. Ocenenie si odniesol aj jej tvorca Paul Thomas Anderson za najlepšiu réžiu i najlepší adaptovaný scenár.
PARÍŽ — Predsedom poroty 79. ročníka filmového festivalu v Cannes bude juhokórejský režisér, scenárista a producent Pak Čchan-uk, oznámili organizátori tohto prestížneho podujatia, ktoré sa bude konať vo francúzskom letovisku od 12. do 23. mája. Tento filmový tvorca je vôbec prvým kórejským a tretím ázijským predsedom poroty festivalu v Cannes - po Japoncovi Tecurovi Furukakim v roku 1962 a hongkonskom režisérovi Wong Kar-waiovi v roku 2006.
PARÍŽ — Americko-kanadský herec Jim Carrey si na slávnostnej ceremónii v Paríži odniesol čestné ocenenie César, ktoré udeľuje Francúzska filmová akadémia. Carrey prijal ocenenie vo francúzštine. Carrey začínal ako stand-up komik a neskôr ho preslávili kultové komédie z 90. rokov ako Blbý a blbší, Maska a Ace Ventura: Zvierací detektív. Neskôr sa zameral aj na vážnejšie úlohy a získal Zlatý glóbus za výkon vo filme Truman Show a uznanie mu priniesla aj snímka Večný svit nepoškvrnenej mysle.
BERLÍN — V berlínskom múzeu, ktoré bolo kedysi nacistickým bunkrom, otvorili stálu výstavu o vojne na Ukrajine, ktorej cieľom je podporiť Kyjev. Výstavu otvorili v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Múzeum Berlin Story Bunker zozbieralo zbrane a iné predmety z frontovej línie, ako aj svedectvá o vojne. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o „hmatateľnej realite“ konfliktu, povedal kurátor múzea Wieland Giebel.
ASSISI — Telesné pozostatky katolíckeho svätca Františka z Assisi vystavili verejne po prvý raz po takmer ôsmich storočiach. Jeho rodné mesto v strednom Taliansku očakáva pri tejto príležitosti počas najbližšieho mesiaca státisíce návštevníkov. Relikvie sprístupnili v Bazilike svätého Františka v Assisi do 22. marca, a to pri príležitosti tohtoročného 800. výročia svätcovho úmrtia.
PARÍŽ — Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová po viacerých škandáloch vrátane októbrovej krádeže šperkov, vyšetrovania podvodov a štrajkoch zamestnancov odstúpila z funkcie. Rezignáciu odovzdala do rúk francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Elyzejský palác oznámil, že prezident rezignáciu prijal a vyzdvihol „akt zodpovednosti v čase, keď najväčšie múzeum sveta potrebuje upokojenie a nový silný impulz na realizáciu rozsiahlych bezpečnostných a modernizačných projektov“.
PARÍŽ — Múzeum Louvre v Paríži bude viesť súčasný riaditeľ zámku vo Versailles Christophe Leribault. Nahradí doterajšiu riaditeľku Laurence des Carsovú, ktorá odstúpila z funkcie. Na poste riaditeľky bola ostro kritizovaná po krádeži šperkov z októbra 2025, ktorá odhalila vážne bezpečnostné nedostatky, a po opakovaných štrajkoch zamestnancov. Leribaultovu nomináciu na post šéfa najnavštevovanejšieho múzea na svete potvrdila francúzska vláda.
PARÍŽ — Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v stredu odstúpila zo svojej funkcie, aby sa mohla sústrediť na svoju kandidatúru na post starostky Paríža. Voľby sa budú konať 15. marca. Datiová (60) uviedla, že svoju rezignáciu zaslala francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Jeho kancelária potvrdila, že Macron jej rezignáciu prijal. Datiová je považovaná za favoritku v boji o post starostky francúzskej metropoly.
VATIKÁN — Vatikán si štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu pripomenul vydaním novej poštovej známky. Zobrazuje hlavnú katedrálu ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Kyjeve počas výpadku elektriny spôsobeného vojnou, ktorú vo februári 2022 rozpútalo Rusko. Katolícka cirkev sa však zvyčajne vyhýba otvorene politickým posolstvám na svojich známkach, ale tentoraz sa rozhodla zdôrazniť problémy, ktorým Ukrajinci čelia každý deň.
RÍM — V aukčnom dome v severotalianskom Turíne polícia zadržala doteraz neznáme ručne písané poznámky bývalého talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Uvádza sa to vo vyhlásení karabinierov. Špeciálna jednotka poznámky zadržala pred chystanou aukciou a odovzdala ich ústrednému štátnemu archívu v Ríme. Považujú sa za dokumenty s „osobitným historickým významom“.
LONDÝN — Britský komik a herec Russell Brand sa na súde v Londýne označil za nevinného v prípade dvoch nových obvinení zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Brand, ktorý prišiel s výtlačkom Biblie, poprel obvinenia zo sexuálneho útoku na ženu v Londýne v roku 2009 a znásilnenia inej ženy v tom istom roku, ktoré sa údajne stalo takisto v britskej metropole. Počas krátkeho pojednávania mu súd predĺžil platnosť kaucie. Komik sa má na súd dostaviť opäť v júni.
MEXIKO — Kolumbijská popová hviezda Shakira vystúpi na bezplatnom koncerte v centre mexickej metropoly. Koncert sa bude konať na námestí Zócalo 1. marca, oznámila speváčka na sociálnych sieťach. Hudobníčka vypredala na štadióne Estadio GNP Seguros počas mexickej časti svojho prebiehajúceho svetového turné s názvom „Las Mujeres Ya No Lloran” niekoľko koncertov a zaznamenala rekordné predaje i návštevnosť.
CLEVELAND — Phil Collins, Oasis, Pink a Shakira patria medzi hviezdy, ktoré tento rok nominovali do Rokenrolovej siene slávy. Medzi 17 umelcami, ktorí by mohli byť prijatí do tejto prestížnej inštitúcie so sídlom v USA, sú aj Jeff Buckley, Lauryn Hill, Mariah Carey alebo Wu-Tang Clan. Na tohtoročnom zozname sa po prvý raz objavili speváčky Pink a Shakira. Kolumbijská superhviezda Shakira má túto šancu ako jedna z mála hudobníkov z Latinskej Ameriky.
VIEDEŇ — Jeden z najkontroverznejších aktov od francúzskeho maliara Gustava Courbeta vystavili v rámci retrospektívnej expozície tohto umelca vo Viedni. Obraz „Pôvod sveta“ aj v súčasnosti patrí medzi poburujúce výtvarné diela. Maľba je obyčajne vystavená v parížskom Musée d'Orsay, ale na retrospektívu ju zapožičali viedenskému Leopold Museum. Výstava s názvom „Gustave Courbet: Realista a rebel“ potrvá do 27. júna 2026.
SOFIA — Bulharská a rumunská redakcia Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) k 31. marcu ukončia svoju činnosť pre nedostatočné financovanie zo strany USA. Organizácia Reportéri bez hraníc vo vyhlásení vyjadrila ľútosť v súvislosti so zatvorením oboch staníc, pretože to „bude mať negatívny vplyv na právo občanov na dôveryhodné informácie“, a to najmä v Bulharsku, kde je málo nezávislých médií.
TIRANA — Albánska herečka Anila Bishová začala právny spor proti vláde v Tirane pre použitie jej digitálneho avatara v politickej kampani, s ktorou nesúhlasila. Herečka v minulosti dala súhlas na to, aby jej hlas a tvár použili pre virtuálnu asistentku na vládnom online portáli, ktorý má občanom pomáhať v kontakte s úradmi. Táto dohoda však platila len pre platformu e-služieb a uplynula v decembri 2025.
KYJEV — V Chráme svätej Sofie v Kyjeve sa konala spoločná modlitba aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jeho manželky Oleny a európskych lídrov, ktorí pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie pricestovali do ukrajinskej metropoly. Na modlitbe za Ukrajinu boli prítomní zástupcovia najväčších cirkví a náboženských organizácií vrátane patriarchu pravoslávnej cirkvi metropolitu Epifanija.
PRAHA — Vo veku 66 rokov zomrel český hudobník a bývalý člen skupiny Olympic Jiří Valenta. Manažment skupiny uviedol, že hudobník zahynul tragicky. „Skupina Olympic s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil bývalý člen kapely, klávesista Jiří Valenta, ktorý bol súčasťou Olympiku v rokoch 1986-2020 a počas svojho pôsobenia odohral s kapelou stovky koncertov doma aj v zahraničí. Jirka bol výraznou osobnosťou kapely a rešpektovaným hudobníkom. Jeho predčasný odchod nás veľmi zasiahol,“ uviedla skupina.
BRATISLAVA — Divadelný ústav v Bratislave prezentoval odbornej aj širšej verejnosti Slovník divadelných kritikov a publicistov. Knižná novinka mapuje osobnosti slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky. Rozsiahla publikácia vznikla pod odborným vedením profesora Vladimíra Štefka. Slovník má 544 strán a je výsledkom spolupráce rozsiahleho autorského kolektívu teatrológov, historikov a divadelných kritikov.
