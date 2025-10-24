< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Zomrel Ace Frehley z Kiss a lúpež v Louvri
Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Hudobný svet prišiel o zakladajúceho člena americkej rockovej skupiny Kiss Acea Frehleyho, ako aj o basgitaristu americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sama Riversa. Česká výtvarná scéna prišla o Milana Dobeša. Bbritský moderátor, biológ, prírodovedec a spisovateľ David Attenborough prekonal rekord najstaršieho víťaza televíznej ceny Daytime Emmy za svoju prácu na dokumentárnom filme „Tajný život orangutanov“. Nemecký historik a esejista Karl Schlögel, prominentný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, si na Frankfurtskom knižnom veľtrhu prevzal Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov.
Milióny Indov oslavovali tretí a najdôležitejší deň hinduistického sviatku svetiel díválí. Domy, podniky a chrámy v celej krajine boli pri tejto príležitosti vyzdobené rozsvietenými olejovými lampami díjá, ako aj umelými kvetinovými girlandami. Večer bolo v hlavnom meste Naí Dillí celé hodiny počuť ohňostroje. Díválí, jeden z najdôležitejších sviatkov v hinduizme, oslavuje víťazstvo dobra nad zlom, alebo svetla nad tmou.
Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley. Frehley, prezývaný aj „Spaceman“, bol v roku 1973 zakladajúcim členom Kiss spolu s basgitaristom Geneom Simmonsom, hlavným vokalistom a rytmickým gitaristom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom.
Vo veku 96 rokov zomrel český výtvarník Milan Dobeš, priekopník svetového kinetického a konštruktivistického umenia, ktorý vystavoval s ikonami výtvarného umenia vrátane Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svojou tvorbou prekročil hranice vtedajšieho socialistického Česko-Slovenska a stal sa rešpektovanou osobnosťou svetovej avantgardy.
Národná Britská knižnica si írskeho spisovateľa Oscara Wilda uctila opätovným vydaním čitateľského preukazu na jeho meno. Stalo sa tak 130 rokov po tom, čo mu bol pôvodný preukaz zrušený pre „hrubú obscénnosť“. Nový preukaz prevzal jeho jediný vnuk, spisovateľ Merlin Holland, ktorý uviedol, že by jeho starý otec mal určite radosť.
Za 130.000 eur vydražili v bavorskej metropole Mníchov motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane. Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.
Finančná škoda spôsobená lúpežou korunovačných šperkov v parížskom múzeu Louvre sa odhaduje na 88 miliónov eur, povedala francúzska prokurátorka Laure Beccuauová. Tento odhad však podľa nej nezahŕňa historickú hodnotu šperkov pre Francúzsko. Prokurátorka uviedla, že spomínanú sumu odhadol kurátor múzea, a dodala, že zlodeji by rovnakú sumu nezískali, ak by mali „veľmi zlý nápad roztaviť tieto klenoty“.
Vo veku 48 rokov zomrel basgitarista a zakladajúci člen americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers. Kapela to oznámila prostredníctvom sociálnych sietí. Kapelu Limp Bizkit v roku 1994 založili spevák Fred Durst, bubeník John Otto, dídžej Leor Dimant známy pod prezývkou DJ Lethal a basgitarista Sam Rivers. Svojim hiphopovo-rockovým štýlom a chytľavými textami sa koncom 90. rokov zaslúžili o popularizáciu numetalu.
Britský moderátor, biológ, prírodovedec a spisovateľ David Attenborough prekonal rekord najstaršieho víťaza televíznej ceny Daytime Emmy za svoju prácu na dokumentárnom filme „Tajný život orangutanov“. Attenborough (99) triumfoval v kategórii Vynikajúca osobnosť denného vysielania - nepravidelný program. Jeho film spoločnosti Netflix sa zameriava na skupinu opíc žijúcich v džungli na Sumatre v Indonézii, a na 52. ročníku udeľovania cien Daytime Emmy za kreatívne umenie a životný štýl získal ďalšie dve ocenenia.
Vo veku 91 rokov zomrela talianska odborníčka na vzdelávanie Sofia Corradiová, iniciátorka programu Erasmus pre študentské výmeny v rámci Európskej únie. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že Corradiová významne prispela k vytvoreniu „Generácie Európa“. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona reprezentovala myšlienku pre európsku mládež, „ktorá sa stretáva a obohacuje svojimi rozdielmi“.
Nemecký historik a esejista Karl Schlögel, prominentný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, si na Frankfurtskom knižnom veľtrhu prevzal Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov. Ocenenie udeľuje od roku 1950 Nemecký spolok vydavateľov a kníhkupcov. Slávnostné odovzdávanie ceny, ktorú v súčasnosti sprevádza prémia 250.000 eur, sa každoročne uskutočňuje v bývalom Kostole sv. Pavla vo Frankfurte nad Mohanom. Tento 77-ročný expert na Rusko „neustále stanovuje nové štandardy v živom a dynamickom písaní o histórii“, uviedla porota.
Slovenský spevácky zbor Lúčnica získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Sarawak 2025 v meste Kuching v Malajzii zlaté pásmo v dvoch súťažných kategóriách, a to miešané zbory a folklór. Lúčnica pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej bol na súťaži ako jediný spevácky zbor z Európy.
