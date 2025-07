TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Zomrel Ozzy a USA opúšťajú UNESCO

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júla (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných a tiež smutných udalostí. Hudobných fanúšikov zasiahla správy u úmrtí Ozzyho Osbourna, jednej z ikon svetovej hardrockovej a heavymetalovej scény. Zomrel tiež textár Alan Bergman a tragicky zahynul herec Malcolm-Jamal Warner. Spojené štáty oznámili svoj odchod z UNESCO, španielska polícia zhabala historické artefakty a spoločnosť Microsoft informovala, že digitálne zmapuje parížsku katedrálu Notre Dame.Vo veku 76 rokov zomrel v utorok britský spevák Ozzy Osbourne, bývalý frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath. Len pred niekoľkými týždňami odohral Osbourne so svojimi kolegami z kapely Black Sabbath rozlúčkový koncert na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame, neďaleko miesta, kde kapela v roku 1968 vznikla. Na koncert prišlo približne 40.000 fanúšikov. Osbourne patrí medzi najvýraznejšie postavy popkultúry a modernej hudby.Vo veku 99 rokov zomrel americký textár Alan Bergman, ktorý sa počas svojej hudobnej kariéry podieľal na viacerých hitoch pre spevákov ako Frank Sinatra, Michael Jackson či Tony Bennett. Bergman so svojou zosnulou manželkou Marilyn tvorili jeden z najoslavovanejších autorských tandemov v dejinách filmovej hudby. Patrili aj medzi najplodnejšie a najúspešnejšie autorské dvojice svojej éry, pričom písali texty k stovkám piesní vrátane filmovej hudby, ktorá sa často stala rovnako známou ako samotné filmy.Americký herec Malcolm-Jamal Warner, ktorý hral syna v úspešnom sitcome Show Billa Cosbyho, sa vo veku 54 rokov utopil v Kostarike. Warner stvárnil Thea Huxtablea vo všetkých ôsmich sezónach seriálu, ktorý viedol komediálny herec Bill Cosby. Warner, ktorý bol nominovaný na cenu Emmy za prácu v seriáli Show Billa Cosbyho, sa objavil aj v sitkomoch Malcolm & Eddie a Reed Between the Lines.Americký prezident Donald Trump nariadil vystúpenie USA z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Biely dom tak spravil pre údajné protiamerické a protiizraelské postoje organizácie, ako aj jej pročínsku zaujatosť. Trump ešte vo februári nariadil 90-dňovú revíziu členstva USA v UNESCO s osobitným dôrazom na preskúmanie akýchkoľvek „antisemitských alebo protiizraelských nálad v organizácii“.Lekár, ktorý zásoboval herca Matthewa Perryho ketamínom, priznal pred súdom vinu v súvislosti s úmrtím hviezdy seriálu Priatelia v roku 2023 na predávkovanie. Štyridsaťtriročný Salvador Plasencia, jeden z piatich obvinených v súvislosti s Perryho smrťou, sa na federálnom súde v Los Angeles priznal k štyrom bodom obžaloby z distribúcie ketamínu. Rozsudok by mali v jeho prípade vyniesť 3. decembra a v prípade usvedčenia mu hrozí až 40-ročné väzenie.Katedrálu Notre Dame v Paríži digitálne zmapuje americký technologický gigant Microsoft a zachytí každý detail jej gotických sôch. Očakáva sa, že projekt potrvá najmenej rok a bude stáť niekoľko miliónov dolárov. Po vzore predchádzajúcich projektov digitalizácie, ako napríklad Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, bude katedrála Notre Dame zachytená pomocou vysoko presnej technológie, aby sa zabezpečilo jej digitálne zachovanie pre budúce generácie.Španielska polícia zatkla sedem ľudí podozrivých z obchodovania s ukoristenými archeologickými pamiatkami a v rámci operácie zhabala približne 3200 artefaktov. Zhabané predmety tvorili väčšinou mince z rôznych období, ale nachádzali sa medzi nimi aj rímske strely do praku, olejové lampy, hroty šípov a sklenená nádoba z rímskeho obdobia, uviedla polícia vo vyhlásení. Úrady majú podozrenie, že predmety boli odcudzené z archeologických lokalít a predané online záujemcom z krajín ako Taliansko, Japonsko či USA.Za 525.000 dolárov vydražili v USA bič, ktorý herec Harrison Ford používal v dobrodružnom filme Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989). Indianov bič možno vidieť v záverečných dramatických scénach, ktorými Fordova postava prechádza pri pokuse získať Svätý grál. Ford ho na britskej premiére filmu daroval vtedajšiemu princovi Charlesovi. Od neho ho darom dostala jeho manželka princezná Diana, ktorá ho neskôr venovala súčasnému majiteľovi.