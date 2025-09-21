< sekcia Kultúra
Udelili Igricov za najlepšiu filmovú a televíznu tvorbu
Za celoživotný prínos slovenskej kinematografii ocenili režiséra, dramaturga, publicistu, pedagóga a zakladateľskú osobnosť slovenského animovaného filmu Rudolfa Urca.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Ceny Igric, výročné národné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za filmovú a audiovizuálnu tvorbu v uplynulom roku, udelili v nedeľu (21. 9.) v Bratislave. Ústredným motívom 36. ročníka sa stal labyrint.
„Film je pre mňa vždy cesta - nikdy nie jednoznačná, nikdy nie jednoduchá. Je to hľadanie, blúdenie, skúšanie slepých uličiek, ale aj objavovanie nových perspektív,“ vysvetlila rozhodnutie o umeleckom koncepte scenáristka, režisérka a producentka IGRIC 2025 Yvonne Vavrová.
Za celoživotný prínos slovenskej kinematografii ocenili režiséra, dramaturga, publicistu, pedagóga a zakladateľskú osobnosť slovenského animovaného filmu Rudolfa Urca. „Stál pri zrode zlatej éry slovenského animovaného filmu a podporil množstvo autorov, ktorých mená dnes patria do dejín našej kultúry,“ uviedla porota.
V kategórii Hraná tvorba pre kiná získal cenu Igric Miloslav Luther, za scenár filmu Spiaci účet, Igric za televíznu dramatickú tvorbu dostala Scarlett Čanakyová za scenár pôvodnej televíznej série Čas nádejí. V prípade kategórie Filmová a televízna dokumentárna tvorba patrí Igric Daniele Meresse Rusnokovej za réžiu filmu Šedá zóna.
Rebeka Polákova dostala sošku za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele za postavu Sáry vo filme Nikto ma nemá rád, Igric za mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele patrí Františkovi Kovárovi za postavu mastičkára Ferka vo filme Čarovné jablko a za postavu otca vo filme Spiaci účet, v ktorých sa, ako uviedla porota, „naplno prejavila mnohorozmernosť jeho hereckej kreativity“. Držiteľkou ocenenia Igric za animovanú tvorbu sa stala Kristína Bajaníková za réžiu filmu Ako medveď zložil pieseň.
Porota udelila aj tvorivé prémie, ktoré získali napríklad Martin Žiaran za kameru vo filme Vlny, s prihliadnutím na televízny seriál Čas nádejí či Csaba Molnár za réžiu televízneho seriálu Pressburg. Ďalším oceneným tvorivou prémiou sa stal Jaro Vojtek za réžiu filmu Martin Pollack: Pohľad do priepasti i Matúš Vizár za réžiu a animáciu filmu Slobodu sliepkam.
Prémiu udelili tiež herečkám Alexandre Borbély za stvárnenie hlavnej postavy Mariky vo filme Ema a smrtihlav a Eve Mores za rolu Martiny vo filme Nebo je hore, v doline som ja. Medzi hercami tvorivú prémiu získal Milan Ondrík za „premyslené a bravúrne priblížené peripetie, nádeje, sklamania a dilemy“ postavy Dušana, kapitána Hlinkovej gardy, sluhu režimu vo filme Ema a smrtihlav, taktiež Attila Matusek za postavu Attilu v televíznom seriáli Pressburg. Michaela Zakuťanská získala prémiu za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu za scenár filmu Kavej.
Tvorivú prémiu za audiovizuálnu teóriu a kritiku udelili Petre Hanákovej, autorke knihy Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 - 1945. Porota tiež vyslovila zvláštne uznanie producentskému tímu Attila Forgács, Lucia Molnár Satinská, Csaba Molnár, Helena Osvaldová, producentom televíznej série Pressburg.
Cenou Jána Fajnora ocenili Hannah Dale za réžiu filmu Tak zajtra, Rebeku Bizubovú za réžiu filmu Spoveď a Rebeku Vakrčkovú za réžiu a animáciu filmu Hostina.
Filmy hodnotila odborná porota v zložení herečka Zuzana Kronerová (predsedníčka), animátorka Gabriela Klaučová, dramaturgička Elena Gašparová, divadelná vedkyňa Nadežda Lindovská, kameraman Martin Roll, publicista Ladislav Volko, kameraman Richard Žolko.
