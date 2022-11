Udeľovanie Oscarov bude v roku 2023 po tretí raz moderovať J. Kimmel

Los Angeles 7. novembra (TASR) - Americký televízny moderátor, komik a herec Jimmy Kimmel bude v roku 2023 uvádzať slávnostné udeľovanie filmových cien Academy Awards, známych ako Oscary. Oznámila to v pondelok Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Kimmel (54) toto podujatie moderoval už v rokoch 2017 a 2018 a za konferenciera Oscarov bol znova vybraný v čase, keď sa tento program snaží získať späť svoju popularitu.



Oscary bojujú s katastrofálnym poklesom sledovanosti; v roku 2021 zaznamenali najhoršiu televíznu sledovanosť v histórii - 10,4 milióna divákov, a hoci sa nasledujúci rok zlepšila o 58 percent, stále to bolo iba 15,4 milióna divákov. Išlo o prvý plnohodnotný ceremoniál po covidovej pandémii.



"Byť po tretí raz pozvaný na udeľovanie Oscarov je buď veľká česť alebo pasca. V každom prípade som Akadémii vďačný za to, že ma tak rýchlo oslovila po tom, ako všetci dobrí kandidáti na túto úlohu povedali nie," uviedol Kimmel, ktorý na televíznej stanici ABC moderuje a produkuje svoju talkshow Jimmy Kimmel Live!



AMPAS v tomto roku najala tri hlavné konferencierky - Amy Schumerovú, Wandu Sykesovú a Reginu Hallovú, zatiaľ čo v predchádzajúcich troch rokoch (2019-2021) udeľovanie Oscarov nemalo žiadneho oficiálneho moderátora, pripomína The Guardian.



V poradí 95. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční v nedeľu 12. marca 2023 v divadle Dolby Theatre v Los Angeles. Priamy prenos ceremónie sprostredkuje vyše 200 krajinám TV stanica ABC.