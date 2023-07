Animovaný film Mavka poteší malých aj dospelých

Bratislava 21. júla (TASR) - Lesná víla Mavka stojí pred ťažkou voľbou medzi láskou a povinnosťou strážkyne Srdca lesa. Zamiluje sa do obyčajného chlapca Lucasa, ktorý ju očarí svojou hudbou. Príbeh lásky nielen k tomu druhému, ale aj k prírode a k životu samotnému rozpráva od štvrtka (20. 7.) v slovenských kinách ukrajinský animovaný film Mavka: Strážkyňa lesa. Založený je na diele Lesná pieseň ukrajinskej spisovateľky, poetky a dramatičky Lesje Ukrajinky. Čerpá inšpiráciu z ukrajinskej a slovanskej ľudovej mytológie.



Animák, ktorý poteší nielen detských divákov, ale môže zaujať aj ich rodičov, potvrdí, že hlboké lesy od nepamäti ukrývajú nespočetné tajomstvá a nevyspytateľné záhady. Sú domovom podivuhodných mýtických bytostí, ktoré žijú medzi prastarými stromami a verne strážia svoje posvätné lesné kráľovstvo. "A práve víla Mavka je novozvolenou strážkyňou a dušou lesa. Jej hlavným poslaním je chrániť posvätné Srdce lesa, zdroj samotného života, pred všetkým zlom a svetom ľudí. Mnohí obyvatelia lesa však pochybujú, či milá a nežná víla Mavka zvládne svoje nové poslanie," približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK animovanú rozprávku, ktorej výroba trvala sedem rokov.



"Hoci Mavka: Strážkyňa lesa prichádza sťaby vojnové dielo, nie je to celkom tak. Počas vojny bola snímka iba dokončená, ale to, že spoločnosť Film.UA pracuje na celovečernom 3D animovanom filme, oznámila ešte v septembri 2015," uvádza distribučná spoločnosť ku genéze filmu.



Film sa k prvým divákom dostal po siedmich rokoch výroby, konkrétne 2. marca. "Počas prvého víkendu predbehol v množstve divákov v Ukrajine dokonca aj snímku Avatar: Cesta vody. V Ukrajine bola snímka mimoriadne úspešná, za šesť víkendov si ju pozrelo až 1.011.735 divákov," dodáva CinemArt SK k animovanej rozprávke, ktorej sa rovnako dobre darí aj v zahraničí. Distribučné práva získalo viac ako 80 krajín, ktoré snímku postupne uvádzajú vo svojich domácich kinách. Divákov si už získala napríklad v Španielsku, Taliansku či Holandsku, kde sa rýchlo stala jedným z najnavštevovanejších filmov v kinách.