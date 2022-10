Ukrajinský národný symfonický orchester ohlásil turné po Británii

Kyjev 14. októbra (TASR) - Ukrajinský národný symfonický orchester (NSOU) ohlásil svoje prvé turné po Británii po viac ako 20 rokoch a zároveň najväčšie vo svojej histórii. Turné odráža nový záujem publika o ukrajinskú kultúru po ruskej invázii na Ukrajinu, píše denník The Guardian.



Počas trojtýždňového turné v októbri a novembri 2023 zahrá orchester na 17 miestach diela ukrajinských skladateľov, napríklad Borysa Ljatošynského, ako aj skladby klasických velikánov vrátane Jeana Sibelia či Richarda Straussa. Ruská hudba sa hrať nebude.



Výkonný riaditeľ NSOU Oleksandr Hornostaj uviedol, že jeho orchester so sídlom v Kyjeve je už viac ako 100 rokov "dôležitou súčasťou kultúry Ukrajiny". Dodal, že je "nesmierne vďačný" organizátorom jednotlivých koncertov za to, že mu umožnili zrealizovať takéto významné turné po Spojenom kráľovstve.



"Hoci má táto vojna dramatický dosah na životy Ukrajincov, už na jej samom začiatku sme sa rozhodli, že musíme zohrávať dôležitú úlohu a pokračovať v koncertoch, aby sme chránili a prezentovali ukrajinskú hudobnú kultúru a ukázali, že naša krajina má viac ako vojenský konflikt," povedal Hornostaj.



NSOU vystúpi okrem iného v Londýne (Cadogan Hall), Birminghame (Symphony Hall), Cardiffe (St David's Hall), Edinburghu (Usher Hall) a Liverpoole (Philharmonic Hall). Vstupenky na koncerty sa začnú predávať 19. októbra, píše denník.



NSOU zastavil svoju koncertnú činnosť po tom, ako ruské invázne vojská 24. februára vtrhli na Ukrajinu, ale koncom apríla obnovil skúšky a vystúpenia. Počet vstupeniek v kyjevskej Lysenkovej stĺpovej hale je však limitovaný na 150 miest, aby sa všetci návštevníci zmestili do protileteckého krytu pod budovou.



Keď sa spustí poplach, členovia orchestra pokračujú v hraní sonát Johanna Sebastiana Bacha publiku v kryte, kým nie je bezpečné vyjsť von. Dvaja mužskí členovia Ukrajinského národného symfonického orchestra sú v súčasnosti odvedení do ukrajinskej armády.