Umelci a kapely sa môžu prihlásiť na Sharpe festival do 17. novembra

Bratislava 31. októbra (TASR) - Sharpe Festival, ktorý sa uskutoční v bratislavskej Novej Cvernovke 25. až 27. apríla 2024, adresuje otvorenú výzvu umelcom a kapelám. Do 17. novembra môžu prihlasovať svoje nahrávky či prezentácie, ktoré posúdia bookeri showcase festivalu a konferencie.



"Pre line-up vyberú to najzaujímavejšie a najautentickejšie z hľadiska žánru, prejavu, techniky a najmä 'pálčivosti'," avizujú organizátori podujatia.



Dodávajú, že v minulosti sa do festivalovej výzvy prihlásila napríklad kapela Hope z Berlína, ktorá následne na Sharpe 2023 vystúpila. Avant-popové kvarteto tiež sprevádzalo na niekoľkých zastávkach svetovej tour kapelu Depeche Mode.



Vybraným kapelám či sólo projektom sa organizátori ozvú najneskôr do konca januára 2024.



Ako ďalej informuje PR manažérka Linda Durkáčová, konferenčná časť festivalu predstaví najaktuálnejšie témy a trendy v oblasti hudobného a kreatívneho priemyslu. Odborný pohľad verejnosti odprezentujú hudobní profesionáli zo Slovenska, Česka a zahraničia.



Bližšie informácie nájdu záujemcovia na sharpe.sk.