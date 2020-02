Umelci nahrali pre Jána a Martinu novú verziu Imagine

Bratislava 21. februára (TASR) - A stále sa nám marí, že si tu s nami Ján a úsmev v tvojej tvári pokojne pláva k nám. To sú slová piesne venovanej Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ktorú naspievali Milan Lasica, Nora Ibsenová, Emma Drobná, Erik Šulc a Robert Pospiš. Skladba má názov Predstavujem si krajinu.







Autor projektu Marek Kučera na jeho webstránke pripomína rok 1989, keď Dežo Ursíny vystúpil vo Valašskom Meziřičí na festivale Valašský Špalíček, kde zahral pieseň Imagine od Johna Lennona. Keď pieseň končila, začal ju Dežo spievať ešte raz, ale už so slovenským textom, ktorý napísal Ivan Štrpka. Dežo vtedy skladbu venoval Jánovi Palachovi. Po 30 rokoch od tejto nahrávky sa umelci na podnet autora projektu rozhodli pieseň nahrať nanovo: "Vychádzajúc z textu Ivana Štrpku, sme skladbu nazvali Prestavujem si krajinu a venovali ju Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej."



Novú verziu piesne zaranžovali a vo svojom štúdiu nahrali Robert Pospiš a Martin Sillay. Obaja, okrem violončela, ktorým do skladby prispel Jozef Lupták, nahrali aj všetky hudobné nástroje. Pieseň do štúdia prišli naspievať Emma Drobná, Robert Pospiš, Nora Ibsenová, Erik Šulc a Milan Lasica. "Skladba Predstavujem si krajinu je spomienkou na život a lásku dvoch mladých ľudí, ktorí zmenili Slovensko a nikdy sa o tom nedozvedeli," odkazujú umelci.



Pamiatku zavraždeného novinára a jeho snúbenice si uctila v novej skladbe Čas sa kráti aj východoslovenská skupina ICONITO. Na spolupráca prizvala herca Dušana Jamricha, ktorý v nej zarecitoval. "K piesni vznikol aj emotívny klip, kde si Jána a Martinu zahrali Peter Martinček a Katarína Macková. Líder skupiny Kristián Dufinec v ňom opäť vystupuje ako goral a parafrázuje text slovenskej hymny," TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).