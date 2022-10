Umením pre život pripomína SND význam preventívnych prehliadok

Bratislava 12. októbra (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) sa v októbri zapája do kampane na podporu osvety o preventívnych prehliadkach. Cez tváre umelcov v spolupráci s Národným onkologickým ústavom (NOU), Národným onkologickým inštitútom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) pripomína, že preventívna prehliadka môže zachrániť život. Kampaň vyvrcholí baletným gala Umenie pre život 28. a 29. októbra v SND.



"Snažíme sa prostredníctvom našich osobností z baletu, činohry a opery vyzvať divákov, aby chodili na preventívne prehliadky, pretože je to mimoriadne dôležité. Národné divadlo môže byť zaujímavým nástrojom komunikácie tohto odkazu," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ SND Matej Drlička.



Riaditeľ NOU Tomáš Alscher poznamenal, že kampaň je spojená s Ružovým októbrom, ktorý je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. "Chceme apelovať na návštevníkov divadla, ale aj na ľudí, ktorí len vzhliadnu reklamu, aby prevenciu nepodceňovali, zúčastňovali sa na kontrolách a zodpovedne pristupovali k svojmu zdraviu, aby sme v rámci nášho pracoviska mali čo najmenej pacientov v rámci diagnostikovaného ochorenia," dodal.



Na dôležitosť prevencie poukázal aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. "Viac ako polovica Slovákov nejde na preventívne prehliadky napriek tomu, že to majú zaplatené z verejného zdravotného poistenia," konštatoval s tým, že práve preventívne prehliadky môžu odhaliť aj vážnu chorobu v počiatočnom a často ešte liečiteľnom štádiu. "Ročne zomiera na neodvrátiteľné úmrtia 11.000 ľudí, 11.000 ľudí by mohlo žiť, keby absolvovali preventívnu prehliadku. Apelujem na všetkých, aby dbali na prevenciu, našli si pár hodín a absolvovali preventívnu prehliadku, môže im to zachrániť život," podčiarkol.







Tvárami kampane na podporu osvety o preventívnych prehliadkach sú sólistka opery Eva Hornyáková, prvá sólistka baletu Erina Kaminaka a herec Činohry SND Tomáš Maštalír. Sloganom "V divadle som každý večer inou postavou, ale telo mám len jedno", pripomínajú, že preventívne prehliadky zachraňujú život.



Divadelná osvetová kampaň vyvrcholí baletným gala Umenie pre život, ktoré vzniklo z iniciatívy NOU v Bratislave s cieľom podporiť boj proti onkologickým ochoreniam. V programe sa 28. a 29. októbra na doskách SND predstavia baletné hviezdy z prestížnych európskych scén, zastúpený je Holandský národný balet, Bavorský štátny balet, Viedenský štátny balet, Stuttgartský balet, Balet divadla La Scala, Balet Národného divadla Brno i Balet Štátneho divadla Košice.