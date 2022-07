Umrel Eugenio Scalfari, autor kontroverzných rozhovorov s pápežom

Novinár Eugenio Scalfari na tejto fotografii z roku 1992 pózuje s vydaním novín La Repubblica v Miláne, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Rím 14. júla (TASR) - Eugenio Scalfari, jeden z najznámejších novinárov v Taliansku, zomrel vo štvrtok vo veku 98 rokov. Scalfari bol zakladateľom ľavicového denníka La Repubblica a po nástupe pápeža Františka s ním uskutočnil niekoľko dlhých rozhovorov – bez použitia diktafónu či zápisníka –, v ktorých sprostredkoval viaceré kontroverzné myšlienky hlavy katolíckej cirkvi. Informuje o tom TASR.povedal pri jednej príležitosti Scalfari, ktorý sa sám považoval za ateistu a zároveň pápežovhoHovorca Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení zverejnenom na webe Vatican News vo štvrtok uviedol, že pápež. Podľa Bruniho si FrantišekPredsedníčka talianskeho Senátu Maria Elisabetta Alberti Casellatiová vyhlásila počas štvrtkového zasadnutia v pléne minútu ticha za Scalfariho. Premiér Mario Draghi podľa agentúry AP povedal, že Scalfariho komentáre boliAko uvádza AP, La Repubblica vstúpila na trh v roku 1976 vo formáte bulvárnych novín a s úderným titulkami. Jej ostrý štýl kontrastoval so strohosťou najväčšieho denníka v krajine Corriere della Sera, vychádzajúceho v Miláne. Scalfariho prístup slávil úspech, La Repubblica sa vypracovala na dvojku na novinovom trhu v Taliansku.La Repubblica bola prvým denníkom hlavného prúdu, ktorý vyzýval na prehodnotenie negatívneho postoja voči Komunistickej strane na politickej scéne. Vládnuci kresťanskí demokrati dovtedy komunistov držali mimo vlády, a to aj prostredníctvom koalícií s menšími stranami.V 90. rokoch Scalfari vytrvalo bojoval proti pravicovému premiérovi Silviovi Berlusconimu, ktorého obviňoval, že do politiky šiel iba preto, aby zveľadil svoje podnikanie.Berlusconi na sociálnej sieti Twitter vo štvrtok priznal, že na Scalfariho sa často odvolávali jeho politickí protivníci.uviedol bývalý taliansky premiér a v súčasnosti europoslanec.