Úmrtie: Vo veku 92 rokov zomrel profesor a informatik Jozef Gruska

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Gruska bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu profesor a informatik Jozef Gruska. Pre TASR to potvrdila rodina zosnulého.

Gruska bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky. Pôsobil na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. Pravidelne prednášal v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike.

Stál za viacerými publikáciami. Zakladal medzinárodné konferencie po celom svete. Bol držiteľom viacerých ocenení.
