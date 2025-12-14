< sekcia Kultúra
Úmrtie: Vo veku 92 rokov zomrel profesor a informatik Jozef Gruska
Gruska bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu profesor a informatik Jozef Gruska. Pre TASR to potvrdila rodina zosnulého.
Gruska bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky. Pôsobil na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. Pravidelne prednášal v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike.
Stál za viacerými publikáciami. Zakladal medzinárodné konferencie po celom svete. Bol držiteľom viacerých ocenení.
