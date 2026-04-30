Unboxing predstavuje absolventské inscenácie študentov VŠMU
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Unboxing je názov prehliadky absolventských inscenácií študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (DF VŠMU) v Bratislave. „Cieľom tohto projektu je poskytnúť absolventom a absolventkám platformu, v rámci ktorej môžu predstaviť svoj talent a kreativitu rôznorodému publiku,“ uvádza DF VŠMU k podujatiu určenému predovšetkým zástupcom odbornej verejnosti, dramaturgom, režisérom, umeleckým šéfom divadiel či producentom.
„Projekt Unboxing nie je len sériou záverečných predstavení, ide o strategický ‚showcase‘, ktorý prepája akademickú pôdu s profesionálnou divadelnou praxou. Pod jednou vizuálnou identitou sa tento rok predstavia študenti katedier herectva a bábkarskej tvorby,“ uviedla pre TASR za produkciu Divadla Lab Lucia Koštialiková.
Študentské predstavenia si môže pozrieť aj široká verejnosť v priestoroch fakultného divadla. Prehliadku v pondelok (27. 4.) otvorila inscenácia Apotéka. Vo štvrtok predstaví svoju tvorbu nová generácia divadelných talentov v inscenácii Pristátie na mesiaci.
Unboxing‘26 potrvá do 25. mája, dovtedy uvedie ďalšie tri absolventské inscenácie študentov Nepriateľ ľudu (8. 5.), Detox (12. 5.) a Pán Hronu (25. 5.).
Divadelná fakulta VŠMU prostredníctvom prehliadky oslavuje vyvrcholenie akademickej cesty študentov a zároveň zdôrazňuje ich umelecké úspechy a potenciál v oblasti divadla, scénických či audiovizuálnych umení.
