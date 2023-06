Universal Music pozastavil niektoré aktivity so skupinou Rammstein

Berlín 15. júna (TASR) — Jedno z najväčších hudobných vydavateľstiev na svete Universal Music vo štvrtok oznámilo, že v súvislosti s obvineniami, ktorým v súčasnosti čelí nemecká skupina Rammstein, "až do odvolania pozastavila marketingové a propagačné aktivity k nahrávkam kapely". TASR o tom informuje na základe správy denníka Berliner Zeitung.



Na vyjadrenie Universal Music k obvineniam voči Rammsteinu, predovšetkým jeho frontmanovi Tillovi Lindenmannovi, už podľa denníka čakali mnohí predstavitelia hudobného biznisu. Spoločnosť doposiaľ mlčala, vo štvrtok popoludní však k záležitosti vydala vyhlásenie.



"Obvinenia voči Tillovi Lindenmannovi nás šokovali a najviac si vážime ženy, ktoré sa v tomto prípade tak odvážne verejne vyjadrili. Sme presvedčení, že úplné objasnenie týchto obvinení, aj zo strany úradov, je nevyhnutné a je aj v záujme celej kapely. Po zverejnení obvinení sme dočasne pozastavili marketingové a propagačné aktivity k nahrávkam kapely," uvádza sa vo vyhlásení Universal Music.



Universal okrem toho poukázal na to, že obchodné vzťahy s kapelou sa týkajú napríklad predaja nahrávok, nie však koncertov alebo merchandisingu.



Universal vydal všetky nahrávky skupiny Rammstein od debutového albumu Herzeleid, ktorý vyšiel v roku 1995.



V uplynulých dňoch vznieslo obvinenia voči Lindenmannovi - prevažne anonymne - viacero žien. Opisovali situácie, ktoré v minulosti sčasti považovali za desivé. Mladé ženy mali byť na koncertoch skupiny Rammstein cielene vyberané do tzv. nultého radu (row zero), ktorý sa nachádza bezprostredne pod pódium, a následne pozývané na večierky po koncerte. Podľa vyjadrení niektorých žien dochádzalo na takýchto večierkoch aj k sexu.



Fanúšička z írskeho Dublinu v máji skupinu obvinila, že jej na takomto večierku proti jej vôli podali bližšie neurčené omamné látky, v dôsledku čoho si nič nepamätala a následne si na tele našla modriny a podliatiny. Samotný Lindenmann jej mal robiť sexuálne návrhy.



Šesťdesiatročný Lindenmann, ktorý je v súčasnosti s kapelou na európskom turné, obvinenia prostredníctvom dvoch berlínskych právnikov v celom rozsahu odmietol.