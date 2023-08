Uprising Festival – Najlepšia bodka za hudobným letom 2023

Bratislava 22. augusta (OTS) - Festivalový areál na Zlatých pieskoch v Bratislave otvorí svoje brány už tento týždeň. 25. a 26. augusta si na svoje prídu milovníci reggae, hip hopu, elektroniky, ale aj ďalších žánrov. Aj tento rok si popri bohatej hudobnej nádielke budete môcť vychutnať aj pestrý sprievodný program a množstvo noviniek.Uprising je bratislavskou hudobnou stálicou. Jeho príbeh sa bez prestávky píše už šestnásť rokov. Ide o najväčší stredoeurópsky festival zameraný z veľkej časti na reggae hudbu a okrem iných úspechov dokazuje jeho medzinárodnú popularitu aj každoročná nominácia medzi najlepšími festivalmi v European Festival Awards. Viac ako stovka vystupujúcich, vynikajúce koncerty a pohodová atmosféra je najlepším ukončením leta, aké si v našom hlavnom meste dokážeme predstaviť!Neexistuje lepšia pozvánka do sveta jamajských rytmov a melódií ako Barrington Levy v piatok na hlavnom pódiu s jeho nezameniteľným hlasom alebo legendárna Roots Reggae kapela Steel Pulse, ktorá vystúpi v druhý festivalový deň. Pred ich koncertom sa predvedie aj jedna z najstarších Reggae kapiel na svete, ikonickí The Cimarons. Okrem týchto legiend sa môžeme tešiť aj na show jedného z najvplyvnejších britských rastamanov Macka B, či svetovo uznávaného hitmakera Anthony B. Reggae line-up posilní aj francúzska úderka L´Entourloop s hosťami N’zeng, Troy Berkley a BlabberMouf.Nadchádzajúci ročník Uprising festivalu bude strhujúci, ponúkne nám silné zastúpenie v rôznych hudobných žánroch. Na vrchole toho všetkého sa môžeme tešiť na nezabudnuteľný zážitok pri vystúpení zakladateľa hudobného žánru electro swing - Parov Stelara. Tento charizmatický rakúsky hudobník, producent a DJ príde so svojou ohromnou 25-člennou posádkou, aby nám priniesol hudobný zážitok, ktorý sa nám na dlhý čas vryje do pamäti.Ak patríte k milovníkom elektroniky a hip-hopu, tak si tučnou fixkou v programe zvýraznite ďalšieho z headlinerov festivalu Dizzee Rascala, jedného z najväčších svetových predstaviteľov grime music. Z New Yorku k nám dorazí niekdajší člen Gang Starr Foundation - Jeru The Damaja. Na Zlaté piesky sa tiež vráti skvelá anglická formácia Asian Dub Foundation a v ženskom zastúpení sa predstaví britská raperka Lady Lykez. Milovníkom drum'n'bassu ulahodí rakúske duo Camo & Krooked s ich dvorným MC Daxta a uvidíme aj anglické hviezdy Ed Rush, Optical a Audio s ich b2b setom.Veľkým prekvapením je znovuspojenie skupiny A.M.O., ktorá tento rok oslavuje 20. výročie a na Uprising festival prinesie veľkolepú šou. Po šiestich rokoch sa na Zlaté piesky vráti kapela Para a premiérovo vystúpi legendárna punková kapela Slobodná Európa, Laura Weng, Porsche Boy, či Bobby Blaze. Tešiť sa môžeme aj na premiérové spojenie Cocomana & Pokymana, Gleba, Smack One, Zverinu, Ideu, Rida Radara a nebudú chýbať ani stálice festivalu Medial Banana a mnohí ďalší.O kvalitné hudobné zážitky sa postarajú aj umelci mimo hlavného pódia. Absolut zóna prinesie mená ako NobodyListen, B-Complex, Jimmy Pé, Vi3e & Natalia Hulejova či MALALATA. Good Point tento rok hostí zaujímavých DJov ako MPH z UK, C:rcle, Mefek, FVLCRVM, Blame Your Genes B2B White a ďalších.Hudobné pódiá, jazero, pláž, slnko a aleje stromov, ktoré vytvárajú prirodzený tieň. To všetko tvorí nezameniteľný vibe festivalu Uprising, na ktorý sa každý rok vracajú tisícky fanúšikov skvelej hudby. Festival sa koná na Zlatých pieskoch v Bratislave, kde môžete popri návšteve koncertov relaxovať v špeciálne vytvorených oddychových zónach, kúpať sa v jazere, vyskúšať si rôzne vodné športy a nezabudli sme ani na tých najmenších. V detskej zóne na nich čakajú rôzne aktivity ako tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, preliezky, divadelné vystúpenie či koncert Paci Pac.Najväčšou novinkou festivalu bude jednoznačne hudobná zóna priamo na pláži, kde bude aj U-rampa pre skejterov a vy budete môcť sledovať dvojdňový Uprising Sk8 Cup, graffiti umelcov a ich streetart. V spolupráci s OLO sa na Uprising festivale premiérovo objaví Trash Art zóna, na ktorej vybraní umelci odprezentujú svoje diela na plastových odpadových nádobách.Myslíme aj na vaše chute a priamo v areáli si budete môcť vybrať zo selekcie tých najchutnejších jedál. Ak máte chuť ukázať svetu svoj jedinečný hudobný vkus, nezabudnite zájsť do nášho Uprising Shopu alebo sa zatúlajte do zóny so stánkami a ulovte si oblečenie, šperk, či nejakú inú super pamiatku na festival.Organizačný tím festivalu sa usiluje každý rok pridať nové prvky, ktoré prispievajú k udržateľnosti. Tentokrát je to možnosť využiť cyklodopravu. Práve vďaka nej môžete pridať k festivalovým zážitkom ešte viac slobody. Tomáš Peciar, spoluzakladateľ Cyklokoalície, sa postaral o návrh 4 pohodlných a bezpečných cyklotrás z hlavných dopravných uzlov Bratislavy a prispel tak k tomu, aby bol festival Uprising dostupný aj na dvoch kolesách. Ak vás táto novinka zaujala, dajte našim cyklotrasám šancu a príďte na Uprising na bicykli.Nech už prídete akýmkoľvek spôsobom, nechajte sa vtiahnuť do atmosféry Uprising Festivalu a pridajte sa tak k tisíckam fanúšikov, ktorí budú oslavovať tento skvelý záver leta už tento víkend, 25. - 26. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Viac informácií, komplet program ako aj vstupenky nájdete online na www.uprising.sk alebo si ich zakúpite priamo na mieste.