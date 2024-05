Urban Art Fest ponúka program pre rodiny i milovníkov umenia a kultúry

Košice 26. mája (TASR) - Na rodinnom festivale Urban Art Fest v Košiciach vystúpi viac ako 400 účinkujúcich. Je určený pre všetky vekové kategórie. Siedmy ročník ponúkne v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v areáli Kasární/Kulturparku hudobný a tanečný program pripravený žiakmi. TASR o tom informovala manažérka Domu ľudového tanca a Folklórneho súboru Železiar Lýdia Vargová.



"Pri zrode festivalu stála myšlienka dať študentom školy jedinečnú príležitosť vystúpiť na profesionálnom pódiu s profesionálnym ozvučením a technikou, a hlavne pred publikom, ktoré nepozostáva len z ich rodičov, ako to zvyčajne na školských koncertoch býva," uviedla Vargová.



V speváckych aj tanečných číslach sa predstavia nadaní žiaci s modernými a ľudovými tancami. Vystúpia aj Mláďatá a Younglings, spevácky zbor Vesna, kapela pedagógov a spevákov - sólistov, ktorí v troch blokoch zahrajú predovšetkým moderné popové piesne.



"Pre deti bude pripravená lúka plná hier, súťaží, zaujímavých aktivít a tvorivých dielní, kde sa naučia tradičné i menej tradičné remeslá od profesionálov. Tento ročník budú mať možnosť si malí nádejní muzikanti vyskúšať aj Bubnovanie pod stanom, workshop pre bubeníkov," doplnila Vargová.



V Škole tanca sa dospelí aj deti naučia kroky Hravej karičky z Abova, ktorá sa bude hromadne tancovať v júni v rámci podujatia Cassovia Folkfest 2024. Festival pripravuje občianske združenie Klub 3F v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Vlada Urbana.