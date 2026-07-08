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Urgent a Stále v kurze majú najviac nominácií na tohtoročnej ceny Emmy
Oba seriály sú z produkcie streamovacej platformy HBO Max, ktorá tak zaznamenala výrazný úspech.
Autor TASR
Los Angeles 8. júla (TASR) – Dramatický seriál z lekárskeho prostredia Urgent a komediálny seriál Stále v kurze dominujú nomináciám 78. ročníka udeľovania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sú považované za ekvivalent filmových Oscarov. Urgent získal 25 nominácií vrátane kategórie najlepší dramatický seriál, zatiaľ čo posledná, piata sezóna seriálu Stále v kurze si pripísala 24 nominácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Oba seriály sú z produkcie streamovacej platformy HBO Max, ktorá tak zaznamenala výrazný úspech.
Urgent, minuloročný víťaz kategórie dramatický seriál, sleduje dianie na traumatologickej pohotovosti v Pittsburghu a venuje sa témam od interrupcií po zásahy imigračných úradov či masové streľby. Hlavný predstaviteľ Noah Wyle je opäť nominovaný za najlepší herecký výkon v dramatickom seriáli.
Ďalším silným kandidátom v dramatickej kategórii je seriál Pluribus od scenáristu Vincea Gilligana (Perníkový tatko a Volajte Saulovi), ktorý získal 18 nominácií. Seriál z produkcie streamovacej platformy Apple TV sa odohráva v postapokalyptickom svete, v ktorom je väčšina ľudstva nakazená mimozemským vírusom. Herečka Rhea Seehornová patrí medzi favoritky na cenu za najlepší ženský výkon v dramatickom seriáli.
V kategórii najlepší dramatický seriál sú nominované aj tituly Diplomatické vzťahy (Netflix), Slow Horses (Apple TV) a Rytier Siedmich kráľovstiev (HBO Max), prequel seriálového hitu Hra o tróny.
Medzi komediálnymi seriálmi získala 19 nominácií novinka od Apple TV Widow’s Bay o starostovi mesta v Novom Anglicku, ktorý sa z neho snaží urobiť turistický magnet aj napriek varovným náznakom, že je prekliate. Ďalšími nominovanými sú seriál Terapia pravdou (Apple TV), záverečná séria seriálu Medveď, ktorý má na konte už 21 cien Emmy, ako aj seriály Abbott Elementary, Margo's Got Money Troubles, Only Murders in the Building a Nobody Wants This.
V kategórii miniséria sú nominované tituly Beef (16 nominácií, Netflix), Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+), Jej vina (SkyShowtime), To monštrum vo mne (Netflix) a MRD Saint Louis (HBO Max).
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. septembra v Los Angeles, moderovať ho bude herečka Mariska Hargitayová.
Oba seriály sú z produkcie streamovacej platformy HBO Max, ktorá tak zaznamenala výrazný úspech.
Urgent, minuloročný víťaz kategórie dramatický seriál, sleduje dianie na traumatologickej pohotovosti v Pittsburghu a venuje sa témam od interrupcií po zásahy imigračných úradov či masové streľby. Hlavný predstaviteľ Noah Wyle je opäť nominovaný za najlepší herecký výkon v dramatickom seriáli.
Ďalším silným kandidátom v dramatickej kategórii je seriál Pluribus od scenáristu Vincea Gilligana (Perníkový tatko a Volajte Saulovi), ktorý získal 18 nominácií. Seriál z produkcie streamovacej platformy Apple TV sa odohráva v postapokalyptickom svete, v ktorom je väčšina ľudstva nakazená mimozemským vírusom. Herečka Rhea Seehornová patrí medzi favoritky na cenu za najlepší ženský výkon v dramatickom seriáli.
V kategórii najlepší dramatický seriál sú nominované aj tituly Diplomatické vzťahy (Netflix), Slow Horses (Apple TV) a Rytier Siedmich kráľovstiev (HBO Max), prequel seriálového hitu Hra o tróny.
Medzi komediálnymi seriálmi získala 19 nominácií novinka od Apple TV Widow’s Bay o starostovi mesta v Novom Anglicku, ktorý sa z neho snaží urobiť turistický magnet aj napriek varovným náznakom, že je prekliate. Ďalšími nominovanými sú seriál Terapia pravdou (Apple TV), záverečná séria seriálu Medveď, ktorý má na konte už 21 cien Emmy, ako aj seriály Abbott Elementary, Margo's Got Money Troubles, Only Murders in the Building a Nobody Wants This.
V kategórii miniséria sú nominované tituly Beef (16 nominácií, Netflix), Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+), Jej vina (SkyShowtime), To monštrum vo mne (Netflix) a MRD Saint Louis (HBO Max).
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. septembra v Los Angeles, moderovať ho bude herečka Mariska Hargitayová.