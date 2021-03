Udeľovanie cien Grammy ovládli ženy

Nahrávka roka: Everything I Wanted (Billie Eilish)



- Album roka: Folklore (Taylor Swiftová)



- Skladba roka :I Can't Breathe (H.E.R)



- Najlepší nováčik: Megan Thee Stallion



- Najlepší popový sólový výkon: Watermelon Sugar (Harry Styles)



- Najlepší výkon popového dua/skupiny: Rain On Me (Lady Gaga a Ariana Grande)



- Najlepší tradičný popový vokálny album: American Standard (James Taylor)



- Najlepší popový vokálny album: Future Nostalgia (Dua Lipa)



- Najlepší rockový výkon: Shameika (Fiona Apple)



- Najlepší výkon v metalovej hudbe: Bum-Rush (Body Count)



- Najlepšia rocková skldba: Stay High (Brittany Howardová)



- Najlepší rockový album: The New Abnormal (The Strokes)



- Najlepší alternatívny album: Fetch the Bolt Cutters (Fiona Apple)



- Najlepší výkon v R&B: Black Parade (Beyoncé)



- Najlepšie tradičný výkon v R&B: Anything For You (Ledisi)



- Najlepšia skladba v R&B: Better Than I Imagined (Robert Glasper)



- Najlepší R&B album: Bigger Love (John Legend)



- Najlepší rapový výkon: Savage (Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé)



- Najlepšia rapová skladba: Savage (Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé)



- Najlepšia rapový album: King's Disease (Nas)



- Najlepšia tanečná nahrávka: 10% (Kaytranada, featuring Kali Uchis)



- Najlepší tanečný elektronický album: Bubba (Kaytranada)



- Najlepší inštrumentálny album: Live At The Royal Albert Hall (Snarky Puppy)



- Najlepšia country skladba: Crowded Table (The Highwomen)



- Najlepší country album: Wildcard (Miranda Lambert)



- Najlepší folkový album: All the Good Times (Gillian Welch & David Rawlings)



- Najlepší džezový vokálny album: Secrets are the Best Stories (Kurt Elling)



- Najlepší tradičný bluesový album: Rawer Than Raw (Bobby Rush)



- Najlepší súčasný bluesový album: Have You Lost Your Mind Yet? (Fantastic Negrito)



- Najlepší album World Music: Twice as Tall (Burna Boy)



- Najlepší reggae album: Got to Be Tough (Toots and the Maytals)



- Najlepšie hudobné video: Brown Skin Girl (Beyoncé, SAINt JHN and Wizkid, featuring Blue Ivy Carter)



- Najlepší orchestrálny výkon: Ives: Complete Symphonies, Los Angeles Symphonic Orchestra pod vedením Gustava Dudamela



Los Angeles 15. marca (TASR) - Ženy dominovali 63. ročníku odovzdávania amerických hudobných cien Grammy, ktoré sa z dôvodu pandémie koronavírusu konalo v oklieštenej podobe a o takmer dva mesiace neskôr, ako bolo pôvodne plánované.V najprestížnejšej kategórii album roka zvíťazila americká speváčka Taylor Swiftová s titulom Folklore. Stala sa tak prvou ženou, ktorá si v tejto kategórii odniesla v poradí tretiu cenu — porota v predchádzajúcich rokoch ocenila jej albumy Fearless a 1989.Grammy v štyroch kategóriách — najlepší výkon v štýle R&B (Black Parade), najlepší videoklip (Brown Skin Girl), najlepší rapový výkon a najlepšia rapová skladba (Savage) — získala Swiftovej krajanka Beyoncé. S celkovým počtom 28 cien Grammy sa tak medzi ženami dostala pred americkú country-bluegrassovú speváčku a huslistku Alison Kraussovú, ktorá má na svojom konte 27 cien majúcich podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske. V celkovom počte cien Grammy je pred Beyoncé už len dirigent Georg Solti, ktorý ich získal 31.Americká R&B speváčka H.E.R., vlastným menom Gabriella Sarmientová Wilsonová, zvíťazila v kategórii skladba roka (I Can't Breathe). Jej názov, v preklade Nemôžem dýchať, obsahuje slová Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel vlani v máji pri zatýkaní v Minneapolis a stal sa mottom hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Wilsonovej krajanka Billie Eilish ovládla kategóriu nahrávka roka (Everything I Wanted).Americká raperka Megan Thee Stallion, vlastným menom Megan Jovon Ruth Peteová, si za singel Savage, na ktorom sa podieľala aj Beyoncé, odniesla tri ceny v kategóriách najlepší nováčik, najlepšia repová skladba a najlepší rapový výkon.Pred začiatkom galavečera boli vyhlásení víťazi vo vedľajších kategóriách. Raper Kanye West získal ocenenie v kategórii najlepší album kresťanskej hudby (Jesus Is King). Blue Ivy Carter, iba deväťročná dcéra Beyoncé a rapera Jay-Z, sa spolu so svojou mamou stala víťazkou v kategórii najlepší videoklip (Brown Skin Girl).Tradičná ceremónia udeľovania cien Grammy sa mala pôvodne konať 31. januára v Los Angeles. Bola však presunutá na 14. marca. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe diskusií so zdravotníckymi expertmi, ako aj s umelcami, ktorí mali na galaverečeri vystúpiť, keďže oblasť Los Angeles bola v januári epicentrom šírenia koronavírusu v Kalifornii.Ceny Grammy udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.Viac ako 13.000 členov NARAS rozhodovalo tento rok o víťazoch v 83 kategóriách.