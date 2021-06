Billa Cosbyho po zrušení odsudzujúceho verdiktu prepustili na slobodu

New York 30. júna (TASR) - Najvyšší súd v americkom štáte Pennsylvánia zrušil v stredu odsudzujúci verdikt v prípade 83-ročného komika Billa Cosbyho, ktorý bol krátko nato prepustený na slobodu. Informovala o tom agentúra AP.



Bill Cosby bol v roku 2018 odsúdený na tri až desať rokov väzenia za to, že v roku 2004 nadrogoval a sexuálne napadol basketbalistku Andreu Constandovú. On sám tvrdil, že išlo o konsenzuálny pohlavný styk, a vznesené obvinenia odmietol.



„Cosbyho odsúdenie a rozsudok voči nemu sú anulované a je prepustený," uviedol pennsylvánsky súd v 79-stranovom stredajšom verdikte.



Komik si v štátnej väznici vo Filadelfii odpykal už vyše dva roky z vymeraného trestu.



Ako píše agentúra DPA, pôvodná dohoda o mimosúdnom riešení sporu, ktorú Cosby uzavrel s prokurátorom, ho mala ochrániť pred vznesením obžaloby z trestného činu. Na jeho usvedčenie boli pritom použité svedecké výpovede, ktoré predniesol v rámci civilného sporu.



Cosbyho právnici preto jeho odsúdenie označili za nespravodlivé, a Najvyšší súd v Pensylvánii im dal v stredu napokon za pravdu. „Musí byť prepustený a akékoľvek budúce stíhanie vo veci týchto obvinení musí byť zrušené," napísala trojica sudcov.



Billa Cosbyho verejne obvinilo zo sexuálnych útokov rôzneho druhu, ku ktorým malo dochádzať niekoľko desaťročí, viac než 60 žien. Okrem prípadu Constandovej však boli všetky tieto kauzy už premlčané. Cosbyho zatkli v roku 2015, len niekoľko dní pred tým, než by bol premlčaný aj tento prípad.



V máji tohto roku bola Cosbymu zamietnutá žiadosť o podmienečné prepustenie, pretože sa odmietol zúčastniť na prevýchovnom programe pre sexuálnych násilníkov.