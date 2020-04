Rukopis textu piesne Hey Jude vydražili za 910.000 dolárov

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Hárok papiera s rukopisom textu piesne "Hey Jude" od Paula McCartneyho, ktorý ju v roku 1968 nahral so skupinou The Beatles, vydražili v noci na sobotu na online aukcii za 910.000 dolárov (837.000 eur).



Aukčný dom Julien's Auctions so sídlom v Kalifornii usporiadal dražbu pri príležitosti 50. výročia rozpadu tejto vplyvnej britskej formácie. Dokument sa predal za viac než päťnásobok odhadovanej sumy, informuje tlačová agentúra AFP.



Papier s textom bol použitý pri nahrávaní piesne v londýnskych Trident Studios. McCartney pieseň napísal pre potešenie Juliana Lennona, syna svojho spoluhráča Johna Lennona po tom, ako sa ten rozviedol so svojou prvou manželkou Cynthiou. Skladba sa preto pôvodne nazývala "Hey Jules".



Ručne písaný text ešte neobsahuje kompletné znenie a na hárku je i niekoľko technických poznámok.



Aukčný dom ponúkol do dražby približne 250 memorabílií súvisiacich s The Beatles vrátane hudobných nástrojov, vzácnych vinylových platní, autogramov či osobných predmetov.



Za oficiálny zánik tejto skupiny, ktorá je s predajom 1,1 miliardy albumov komerčne najúspešnejšou hudobnou formáciou v histórii, sa všeobecne považuje 10. apríl 1970, keď v novinách Daily Mirror vyšiel článok s názvom "Paul opúšťa The Beatles".