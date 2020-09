Na športových a kultúrnych akciách sa účinkujúci nerátajú do limitu

Bratislava 18. septembra (TASR) – Pri kultúrnych a športových hromadných podujatiach sa od piatka započítavajú do počtu osôb iba ľudia v obecenstve. Podávanie občerstvenia je zakázané. Na športových podujatiach je povinné sedenie v každom druhom rade. Hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania sú zakázané s výnimkou svadieb, karov a krstín do 150 osôb. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré je účinné od piatka.



Na hromadných podujatiach sa naďalej môže zúčastniť v jednom okamihu najviac 500 osôb v interiéri a 1000 osôb v exteriéri. Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci majú v čase začiatku hromadného podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 12 hodín.



Hygienici naďalej odporúčajú zabezpečiť na podujatiach šachovnicové sedenie. Výnimku majú osoby žijúce v jednej domácnosti. V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade. Pri hromadných podujatiach organizovaných v exteriéri musí organizátor vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.



Zákaz podujatí v prevádzkach verejného stravovania sa týka napríklad diskoték či tanečných zábav. Nevzťahuje sa na bežné poskytovanie služieb.



Ako doplnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, avizovaný limit 100 ľudí na svadbách sa pri súčasnom trende epidemiologickej situácie predpokladá od 1. októbra. Opatrenia v tzv. červených regiónoch môžu sprísniť regionálne úrady verejného zdravotníctva.



V športových kempoch musí každý účastník pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, rovnaký výsledok musia mať aj osoby vystupujúce v mene organizátora. Organizátor má tiež odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19. Účastníci musia byť tiež v spoločnej izolácii od osôb, ktoré sa na kempe nezúčastňujú.