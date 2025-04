Už včera začal 34. ročník festivalu Allegretto Žilina 2025

Žilina 8. apríla (OTS) - Tento rok sa festival uskutoční od 7. do 12. apríla 2025 v Dome umenia Fatra. Na 34. ročníku sa predstaví 8 talentovaných umelcov zo 7 krajín, medzi ktorými nebudú chýbať laureáti prestížnych hudobných súťaží. Z účinkujúcich orchestrov privítame Štátnu filharmóniu Košice, Komornú filharmóniu Pardubice a domáci Štátny komorný orchester Žilina. Leo de María je španielsky klavirista, ktorý počas svojej krátkej kariéry získal viac ako 40 národných a medzinárodných ocenení, vrátane prvých cien na UNISA International Piano Competition v Pretórii (2024), Ciudad de Ferrol (2017), MozARTè (2016) a Grand Prix Lyon (2016). Ako sólista vystupoval s rôznymi orchestrami po celom svete a koncertoval v prestížnych sálach. Na otváracom koncertesa mladý klavirista predstaví s Chopinovým Klavírnym koncertom č. 1 e mol pod dirigentským vedením maďarského dirigenta Gábora Hontváriho a v sprievode. Na koncerte zaznie aj Beethovenova Symfónia č. 4 a vo svetovej premiére si vypočujeme skladbu Karloveská sinfonietta od slovenského skladateľa Roberta Kolářa.sa na festivale predstaví rakúska harfistka, známa svojím schopnosťou spájať tradíciu s inováciami. Jej koncert, ktorý ponúkne fascinujúci pohľad na harfu od 18. storočia až po súčasnosť, bude zážitkom pre všetkých milovníkov klasickej hudby a netradičných zvukových krajín.sa vráti, americká huslistka, ktorá očarila slovenské publikum už minulý rok. Spolu s japonským klaviristompredvedie pestrú paletu hudobných štýlov od. Tento komorný koncert ponúkne nielen brilantnú techniku, ale aj hlboký muzikálny prejav.vystúpipod vedením, pričom ako sólista sa predstaví ukrajinský huslista. Tento mladý talent, víťaz Súťaže kráľovnej Alžbety, predvedie Husľový koncert č. 1, ktorý je považovaný za jeden z vrcholov husľového repertoáru.festival zavŕši, francúzsky violončelista a dirigent, ktorý je považovaný za jedného z najvýraznejších violončelistov svojej generácie. Vystúpi so, pričom program zahŕňa dielaFestival nezabúda ani na slovenské talenty. 10. apríla o 18:00 sa predstavia najlepší študenti slovenských konzervatórií. Tento koncert je otvorený verejnosti a vstup naň je voľný.je príležitosťou zažiť budúce svetové hviezdy klasickej hudby v podaní tých najlepších mladých umelcov.Kompletný program festivalu Allegretto Žilina 2025 nájdete na: www.allegretto.sk na jednotlivé koncerty sa budú dať zakúpiť online na www.skozilina.sk alebo v pokladnici ŠKO Žilina, Jozefa Vuruma 138/6 – Trávničkov dom, 011 28 Žilina(Otváracie hodiny: PO, UT, PIA 11:00 – 15:00, ST a ŠTV 15:00 – 19:00 a hodinu pred začiatkom každého koncertu).Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum – štátna príspevková organizácia MKSR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom a mestom Žilina.34. ročník festivalu Allegretto Žilina sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho.Za pomoc, podporu a spoluprácu ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.