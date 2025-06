Užite si leto ako z filmu so Cinema City!

• 192 bodov - stredný nápoj zadarmo, malý popcorn zadarmo alebo 1+1 stredný popcorn,

• 288 bodov - 50 % zľava na veľké popcorn menu, stredný popcorn zadarmo alebo zľava na vstupenku

• 384 bodov - celé stredné popcorn menu zadarmo alebo 2D vstupenku zdarma,

• 460 bodov - malý popcorn + 1 vstupenku na 2D premietanie zadarmo.

Filmové novinky, ktoré vám spríjemnia cestu k výhre

Bratislava 30. júna (OTS) - Aj tento rok v Cinema City naskočia všetci filmoví nadšenci na vlnu výhier. Do 31. júla si môžu vychutnať nielen najhorúcejšie filmové novinky, ale aj súťaž o hodnotné ceny. Stačí si uchovať účtenku, zaregistrovať ju a zozbierané body premeniť na výhru.Pripravte sa na zbieranie bodov a na leto plné filmov, popcornu a výhier. Veľká letná súťaž so Cinema City je späť. Až do 31. júla si môžete pri každej návšteve kina nielen vychutnať skvelý film, ale tiež získať odmenu, ktorá spraví vaše leto ešte zábavnejším. Stačí si ponechať účtenku, zaregistrovať ju na stránke letnasutaz.cinemacity.sk a systém automaticky prepočíta hodnotu vášho nákupu na body. Tie si môžete zameniť za atraktívne výhry:Okrem toho vás každý zaregistrovaný kód automaticky zaradí do týždenného žrebovania o hlavné ceny ako zájazd s cestovnou kanceláriou Fischer, Volvo na týždeň od TOP Auto Bratislava, víkendový pobyt v hoteli Sheraton a mnoho iných atraktívnych výhier.Zozbierané body premenené na výhry si môžete uplatniť od 15. augusta do konca septembra, no tie najväčšie ceny sú vaše okamžite. Nenechajte si ujsť svoju šancu, naskočte na vlnu výhier a užite si leto ako z filmu! SUPERMAN , prvý celovečerný film od DC Studios, sa toto leto dostane do kín po celom svete od Warner Bros. Pictures. James Gunn sa vo svojom charakteristickom štýle ujme pôvodného superhrdinu v novo vymyslenom DC vesmíre s jedinečnou zmesou veľkolepej akcie, humoru a emócií, pričom predstaví Supermana, ktorý je poháňaný súcitom a prirodzenou vierou v dobro ľudstva. Aké dobrodružstvá čakajú na nového SUPERMANA zistíte už 10. júla v kinách Cinema City. Poleťte spolu so Supermanom vo formátoch 4DX v Cinema City Aupark alebo VIP Light v Cinema City Eurovea.Sonny Hayes (Brad Pitt), prezývaný "hviezda, ktorá nikdy nezažiarila", bol najväčším talentom FORMULY 1 v 90. rokoch, kým nehoda na trati takmer zničila jeho kariéru. O tridsať rokov neskôr je z neho túlavý jazdec na prenájom, keď ho osloví jeho bývalý tímový kolega Ruben Cervantes (Javier Bardem), majiteľ upadajúceho tímu FORMULY 1, ktorý je na pokraji krachu. Ruben presvedčí Sonnyho, aby sa vrátil do FORMULY 1 a spoločne si dali poslednú šancu na záchranu tímu. Bude jazdiť po boku Joshuu Pearcea (Damson Idris), hviezdneho nováčika tímu, ktorý si chce ísť vlastným tempom. No keď motory burácajú, Sonnyho minulosť ho dobieha a on zisťuje, že vo FORMULE 1 je tvoj tímový kolega tvojím najväčším súperom – a cesta k vykúpeniu nie je niečo, čo môžeš prejsť sám. Akčnú novinku F1 si môžete vychutnať v sále COMFORT a 4DX v Cinema City Aupark a VIP Light v Cinema City Eurovea od 26. júna.Na plátna kín sa vrátia aj veselí Šmolkovia. Tentokrát ale tatka Šmolka uniesol Gargamel. Situácia v šmolkovskej dedinke je vážna a vyžaduje si rozhodné riešenie. Opustení Šmolkovia sa vydávajú na záchrannú misiu, ktorá ich zavedie dokonca do skutočného sveta. Pridajte sa k nim na premiére animovanej novinky ŠMOLKOVIA VO FILME . V kinách Cinema City od 17. júla.Karola Duchoňa netreba bližšie predstavovať. Bol najväčším talentom svojej generácie. Jeho hity si spievame dodnes a sú zárukou dobrej nálady. Zažite príbeh muža, ktorý žil až príliš intenzívne. DUCHOŇ príde do kín Cinema City 31. júla, pričom v roku 2025 si pripomíname 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti.