V apríli sa do filmových noviniek načisto zbláznite

Aprílové novinky v Cinema City vás doslova pripútajú k sedadlám. Poriadnu dávku akcie a napínavých zvratov očakávajte v trileroch Operácia Black Bag, Amatér či Zabitý večer. Filmového spracovania sa dočkali herné tituly Minecraft a Until Dawn, mladších divákov zase poteší veselý animák Hľadá sa slon. Na plátnach Cinema City nebudú chýbať ani hollywoodske hviezdy, napríklad Anthony Hopkins v horore V pasci či Ben Affleck v akčnom filme Účtovník 2. Fanúšikov komédií poteší pokračovanie českého filmu Vyšehrad Dvje alebo francúzska novinka Uber plyn, drahá, ktorú uvidíte v predpremiére na Ladies Night v Cinema City Eurovea. Smäd môžete uhasiť čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do nových COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Aprílové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré filmové premiéry si jednoznačne nenecháte ujsť?Oscarový režisér Steven Soderbergh (Traffic – Nadvláda gangov, Erin Brockovich) nakrútil špionážny triler OPERÁCIA BLACK BAG s Michaelom Fassbenderom a Cate Blanchett v hlavných úlohách. Hrajú manžela a manželku, ktorí sa v sérii dramatických udalostí postavia proti sebe v boji, v ktorom ide doslova o život. Termín „Black Bag“ je terminus technicus z prostredia spravodajských služieb a označuje operácie, ktorých cieľom je získať informácie prostredníctvom rôznych nelegálnych aktivít. Ponorte sa do tajov žurnalistickej špionáže a odhaľte drsné tajomstvá spolu s hrdinami. Triler OPERÁCIA BLACK BAG prichádza do Cinema City už 3. apríla.Vitajte vo svete Minecraftu, kde vám kreativita pomáha nielen tvoriť, ba dokonca aj prežiť! Garrett „Smetiar“ Garrison, Henry, Natalie a Dawn sú vtiahnutí cez tajomný portál do bizarne kockatého sveta bezbrehej fantázie. Aby našli cestu späť domov, budú musieť tento svet ovládnuť, a zároveň sa pustiť do dobrodružného pátrania po boku nekonvenčného, no ostrieľaného remeselníka Stevea. Podarí sa im ochrániť mierumilovný Overworld pred nebezpečnou Malgoshou a jej armádou? Vstúpte do ikonického sveta herného fenoménu MINECRAFT aj vy. V Cinema City novinku uvidíte od 3. apríla, aj vo formátoch 4DX a VIP v Cinema City Eurovea.Má to byť rýchla krádež. Mladý zlodej Eddie Barrish (Bill Skarsgård), ktorému to v živote príliš nevychádza, sa rozhodne ukradnúť luxusné SUV odstavené na opustenom parkovisku. Netuší však, že sa stane obeťou tajomného a neúprosného majiteľa Williama (Anthony Hopkins). Ten si svoje vozidlo upravil tak, aby mohol na mladom zločincovi vykonať vlastnú, zvrátenú verziu spravodlivosti. Eddie sa ocitá uväznený vo vozidle vybavenom sofistikovaným mučiacim mechanizmom. S každou sekundou je jeho situácia čoraz beznádejnejšia a v plnej rýchlosti, v dokonalej hi-tech pasci, bojuje o život. Desivý horor s hviezdnym obsadením V PASCI uvidíte v Cinema City od 3. apríla.Rami Malek ako Charlie Heller je brilantný, ale hlboko introvertný vyšetrovateľ CIA, ktorý pracuje v suterénnej kancelárii centrály v Langley a ktorého život sa obráti naruby, keď pri teroristickom útoku v Londýne zahynie jeho manželka. Keď jeho nadriadení odmietnu konať, vezme veci do vlastných rúk a vydá sa na nebezpečnú cestu naprieč svetom, aby vypátral páchateľov a využil svoju inteligenciu ako najlepšiu zbraň, aby unikol prenasledovateľom a dosiahol pomstu. Či sa mu to podarí, zistíte v novinke AMATÉR v kinách Cinema City už 10. apríla.Pomôžte nám nájsť slona! Konkrétne veľkú a mimoriadne temperamentnú slonicu. Zmizla z Las Vegas, kde vystupovala v slávnej tanečnej show, a jej pán ju potrebuje čím skôr nájsť. Osloví preto najlepšieho agenta, ktorý sa špecializuje na hľadanie zatúlaných domácich maznáčikov a dosahuje vynikajúce výsledky. Pri veselej slonici však narazí na menší problém. Zistí totiž, že nie všetky stratené zvieratká chcú byť nájdené, a keď niektoré pustíte na slobodu, získate najbohatšiu odmenu všetkých čias – dobrých priateľov. Pridajte sa na veselé animované dobrodružstvo vo filme HĽADÁ SA SLON . Vezmite celú rodinu na premiéru do Cinema City už 10. apríla.Prvé rande je často jedným z najdesivejších zážitkov v živote. Ale zažiť prvé rande, počas ktorého vás neznámy človek začne bombardovať správami z mobilu, ktoré sa postupne menia z divných na mrazivé? Nočná mora. Viac než to. Hlavná hrdinka príbehu, mladá vdova Violet (Meghann Fahy, známa najmä z úspešného televízneho seriálu Biely lotos), sa po mnohých mesiacoch dobrovoľnej izolácie vydáva na prvé rande naslepo. S nervami napnutými na prasknutie však zistí, že nielen miesto stretnutia (veľmi nóbl reštaurácia), ale aj jej náprotivok Henry (Brandon Sklenar, hviezda filmu Končí sa to nami ) sú viac než v poriadku. Avšak práve vo chvíli, keď sa zdá že je ruka v rukáve, začne Violet dostávať veľmi znepokojujúce správy. Nesmie o nich nikomu povedať a musí urobiť presne to, čo jej povedia. Violet sa musí podriadiť, pretože súčasťou oznámenia je aj výrečné video, v ktorom maskovaný muž stojaci uprostred jej obývačky jasne naznačuje, čo sa stane jej synovi a jej sestre, ktorá na neho dozerá , ak neposlúchne. V čase, keď Violet dostane za úlohu zabiť muža sediaceho oproti nej, vie, že rande už nemôže byť horšie. ZABITÝ VEČER nehrozí tomu, kto si nenechá ujsť premiéru tohto trileru v Cinema City už 10. apríla. Film je neprístupný pre mladších ako 18 rokov.Volajte kamoškám, Ladies Night je späť! Už 8. apríla si v Cinema City Eurovea môžete vychutnať super večer v príjemnej spoločnosti s welcome drinkmi, tombolou aj darčekmi. Čerešničkou na torte je predpremiéra novej francúzskej komédie UBER PLYN, DRAHÁ! , v ktorej sa starý mládenec Benoît pokúša vytiahnuť peniaze z rodičov prostredníctvom nevinne lži.Benoît sa totiž ocitol v dlhoch a musí opäť požiadať svojich bohatých rodičov o pomoc. Jeho plán na získanie peňazí? Presvedčiť ich, že sa žení so svojou kamarátkou, modelkou Emily. Mladý "pár" je pozvaný do Maroka, aby sa zoznámil s celou rodinou. Keď však Emily na poslednú chvíľu cestou na letisko zruší svoju účasť, Benoît sa rozhodne vziať so sebou namiesto nej svoju ukecanú Uber vodičku Fionu. Veď je to len na víkend… Čo by sa mohlo pokaziť? To zistíte v novinke UBER PLYN, DRAHÁ! v kinách Cinema City od 10. apríla.Hviezrny Micahel B. Jordan sa v novom horor-trileri od režiséra Rayana Cooglera, ktorý do kín priniesol trháky ako Čierny panter alebo Creed. V novinke HRIEŠNICI sa dvaja bratia vracajú do svojho rodného mesta, aby začali svoj život odznova. Tam sa ale stretnú so zlom, ktoré čaká, aby ich privítalo späť. Začína sa nebezpečný tanec s diablom. Užite si novinku HRIEŠNICI naplno v kinách Cinema City od 17. apríla.Pamätáte si na neobyčajnú českú komédiu Vyšehrad a hlavného hrdinu, futbalistu Laviho? Aj v „dvojke“ je život Laviho stále jedna veľká divoká jazda! Tentoraz ho príbeh zavedie okrem iného aj do dedinského futbalového klubu. Diváci sa môžu tešiť na kompletné herecké obsadenie z prvého dielu, plus desiatky ďalších známych tvárí a, samozrejme, na veľmi, veľmi nevtipný humor. VYŠEHRAD DVJE bude mať v kinách Cinema City premiéru 17.apríla.Konzolová hra Until Dawn ohúrila svet hráčov a stala sa jednou z najlepších hier roku 2015. Teraz prichádza štúdio Sony s filmovou adaptáciou hry, obsahovo však ide o úplne nový príbeh. Skupina priateľov sa ocitne v opustenom starom dome v odľahlom údolí a ešte netuší, že z neho niet úniku. Po zotmení na nich totiž číhajú desivé príšery, ktoré ich jedného po druhom nemilosrdne pripravia o život. Na obete však po drastickom umieraní nečaká smrť – znovu sa prebudia, aby čelili stále viac a viac hrôzostrašným nočným morám. V zúfalstve čoskoro zistia, že majú len obmedzený počet smrtí a ich jedinou nádejou je prežiť až do úsvitu. Pripojte sa do desivej časovej slučky vo filme UNTIL DAWN . V kinách Cinema City štartuje už 24. apríla.Christian Wolff (Ben Affleck) má talent na riešenie zložitých problémov. Keď je zavraždený jeho starý známy a zanechá za sebou záhadný odkaz „nájdi účtovníka“, Wolff sa cíti byť donútený prípad vyriešiť. Keď si uvedomí, že sú potrebné drastickejšie opatrenia, prizve na pomoc svojho odcudzeného a mimoriadne nebezpečného brata Braxa (Jon Bernthal). Spoločne so zástupkyňou ministra financií odhalia smrteľné sprisahanie a stanú sa terčom nemilosrdnej siete zabijakov, ktorí urobia čokoľvek, aby svoje tajomstvá udržali pochované. Odhaľte všetky tajomstvá filmovej novinky ÚČTOVNÍK 2 v kinách Cinema City už 24. apríla.