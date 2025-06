V arboréte Kysihýbeľ predstavia diela umelcov z workshopu Vlnoobjekt

Banská Štiavnica 29. júna (TASR) - V areáli Lesníckeho arboréta Kysihýbeľ v Banskej Štiavnici v nedeľu verejnosti predstavia diela umelcov, ktorí sa zúčastnili na 4. ročníku workshopu Vlnoobjekt. Ako TASR informovala Lívia Olahová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, vernisáž sa uskutoční o 15.00 h.



Vlnoobjekt je workshop vizuálneho umenia súčasnej sochy, objektu, maľby a intermediálnych presahov. Tento rok sa na ňom zúčastnilo šesť sochárov, traja maliari, dve maliarky a jedna multimediálna umelkyňa. Koncept podujatia formálne vychádza z Univerzitného sympózia na Mlynoch organizovaného výtvarníkom Andrejom Šokom.



Ako uviedla Olahová, cieľom podujatia je rozvíjať a komunikovať aktuálne problematiky nielen v rámci umeleckej komunity, ale aj smerom k širšej verejnosti, pričom väčšina vytvorených diel zostáva na mieste, kde vznikli. „Tohtoročná téma Tu a teraz hovorí o náročnej existencii v dobe s pokrivenými faktami, tieňmi minulosti, frustrácie z prítomnosti,“ zdôraznila.



Kysihýbel je pre záujemcov otvorený počas letných školských prázdnin od stredy do nedele v čase od 10.00 do 17.00 h. Jeho návšteva mimo otváracieho času je možná len po dohode so správcami.



Arborétum vzniklo v roku 1900, vysadených je tam približne 300 druhov stromov a kríkov z celého sveta. Exteriérová galéria v areáli arboréta vznikla vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a štátu. Konečným cieľom je vytvorenie galérie, ktorá by za desať rokov fungovania umeleckého workshopu pozostávala z 50 sôch.