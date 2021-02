V Banskej Štiavnici pokračovalo nakrúcanie filmu Slovo

Bratislava 23. februára (TASR) - Banská Štiavnica sa stala počas mrazivého februárového víkendu miestom nakrúcania novinky Beaty Parkanovej Slovo. Snímku odohrávajúcu sa v 60. rokoch minulého storočia tam nakrúcal česko-slovenský štáb. TASR o tom informovala Stanislava Borská z Bontonfilmu.



Film sleduje príbeh manželov Václava a Věry Vojířovcov v rokoch 1968 a 1969. Tí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrých aj zlých časoch. Sľúbili si, že budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Doba a okolie ich však vystavujú skúškam. Václav odmieta vstúpiť do komunistickej strany a tlak, ktorému musí čeliť po auguste 1968, ho doženie do psychiatrického ústavu.



Scenár k filmu si Parkanová napísala sama, príbeh bol inšpirovaný jej starými rodičmi. Aj pri svojom celovečernom debute Chvilky vychádzala režisérka z vlastnej životnej skúsenosti: "Natáčať filmy, ktorých príbeh či pocity postáv vychádzajú zo mňa alebo z mojich blízkych, je pre mňa jeden zo základných kľúčov, ktorými vstupujem do scenára a filmu. Všeobecné pocity vyznievajú všeobecne. Verím, že je to práve rýdzosť a pravdivosť, presnosť v nuansách, čo vedie k možnosti, ako sa dotknúť sŕdc divákov."



Hlavná časť Slova vznikala v Pardubickom kraji a na českej Vysočine, počas augusta a septembra minulého roka strávil štáb niekoľko dní aj pri mori v Poľsku. Banskú Štiavnicu si tvorcovia vybrali aj preto, lebo dúfali, že v nej vo februári nájdu pravú zimnú atmosféru. "Dá sa povedať, že sme mali ideálne počasie, ráno bolo mínus 17 stupňov Celzia a pritom svietilo slnko. Ideálny scenár pre kameramana, ale aj hercov, ktorí nemuseli mrznúť vo fujavici," hovorí slovenský producent filmu Maroš Hečko a k podmienkam dodáva: "Vyšli dokonale, dokonca nám aj jemne snežilo počas ostrých, čo sme tiež chceli. Svetlo bolo jednotné, konštantné a neuveriteľné po celý deň." S nakrúcaním na Slovensku je spokojná aj režisérka: "To bol slnkom zaliaty čas. Do obrazu sánkovania som si želala namrznutý, ligotajúci sa sneh, modré nebo a všetkých blízkych zdravých, to sa splnilo. Bola to radosť."



Do Banskej Štiavnice pricestovali obidvaja hlavní predstavitelia – českí herci Martin Finger a Gabriela Mikulková, ktorí v snímke Slovo stvárňujú manželov Václava a Věru. Zo Slovákov sa na pľaci objavila Helena Krajčiová, ktorá pred kamerou tvorila pár s populárnym českým hercom, režisérom a moderátorom Ondřejom Sokolom.