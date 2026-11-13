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V Banskej Štiavnici sa v piatok začína trojdňové bábkarské sympózium
Sympózium sa koná pri príležitosti desiateho výročia zápisu slovenského a českého bábkarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Autor TASR
Banská Štiavnica 13. novembra (TASR) - Odborné diskusie, divadelné predstavenia aj filmovú projekciu ponúkne trojdňové medzinárodné podujatie „Bábkarské sympózium 2026: Živá tradícia. Spoločné dedičstvo“, ktoré sa v piatok začína v Banskej Štiavnici. TASR o tom informovala koordinátorka marketingu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica Lívia Olahová.
Sympózium sa koná pri príležitosti desiateho výročia zápisu slovenského a českého bábkarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Podujatie organizované Slovenským centrom UNIMA pripomenie historický a kultúrny význam bábkarstva a otvorí diskusiu o jeho súčasných podobách, zachovávaní tradícií a možnostiach ďalšieho rozvoja. Zároveň podľa jeho organizátorov vytvorí priestor na stretnutie divadelných tvorcov, teoretikov, historikov, študentov aj širokej verejnosti.
Odborný program prinesie príspevky významných osobností slovenského, českého a zahraničného bábkarstva. Venovať sa budú ceste bábkarstva k zápisu do UNESCO, kontinuite bábkarských súborov a postaveniu tradičného divadla v súčasnosti. V rámci divadelného programu sa môžu návštevníci tešiť na viacero predstavení, filmový program zase ponúkne projekciu dokumentu Posledná maringotka za účasti režiséra Petra Beňovského.
Podľa organizátorov podujatie zároveň poskytne príležitosť na výmenu skúseností, medzinárodnú spoluprácu a dialóg medzi generáciami bábkarov. Jeho cieľom je prispieť k tomu, aby spoločné kultúrne dedičstvo zostalo živou súčasťou súčasnej divadelnej tvorby. Pripomenuli, že sympózium je otvorené odbornej aj širokej verejnosti.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
Sympózium sa koná pri príležitosti desiateho výročia zápisu slovenského a českého bábkarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Podujatie organizované Slovenským centrom UNIMA pripomenie historický a kultúrny význam bábkarstva a otvorí diskusiu o jeho súčasných podobách, zachovávaní tradícií a možnostiach ďalšieho rozvoja. Zároveň podľa jeho organizátorov vytvorí priestor na stretnutie divadelných tvorcov, teoretikov, historikov, študentov aj širokej verejnosti.
Odborný program prinesie príspevky významných osobností slovenského, českého a zahraničného bábkarstva. Venovať sa budú ceste bábkarstva k zápisu do UNESCO, kontinuite bábkarských súborov a postaveniu tradičného divadla v súčasnosti. V rámci divadelného programu sa môžu návštevníci tešiť na viacero predstavení, filmový program zase ponúkne projekciu dokumentu Posledná maringotka za účasti režiséra Petra Beňovského.
Podľa organizátorov podujatie zároveň poskytne príležitosť na výmenu skúseností, medzinárodnú spoluprácu a dialóg medzi generáciami bábkarov. Jeho cieľom je prispieť k tomu, aby spoločné kultúrne dedičstvo zostalo živou súčasťou súčasnej divadelnej tvorby. Pripomenuli, že sympózium je otvorené odbornej aj širokej verejnosti.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.