< sekcia Kultúra
V Bibiane otvorili veľkú výstavu Príbeh ilustrácie
Nový výstavný projekt ponúka výnimočný pohľad do sveta detskej knižnej ilustrácie a zároveň mapuje jej vývoj naprieč desaťročiami.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. augusta (TASR) - Príbeh ilustrácie je názov veľkej výstavy, ktorú vo štvrtok otvorila Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti. Malých aj veľkých návštevníkov „vtiahne do sveta fantázie, detskej predstavivosti a medzinárodnej knižnej ilustrácie“. Vernisáž výstavy, ktorú pripravili pri príležitosti jubilejného 30. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), sa konala aj za účasti ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej.
Nový výstavný projekt ponúka výnimočný pohľad do sveta detskej knižnej ilustrácie a zároveň mapuje jej vývoj naprieč desaťročiami. Na dvoch poschodiach Bibiany je vystavených viac ako 200 ilustrácií od vybraných autorov z celého sveta, ktorí boli ocenení v rámci BIB počas uplynulých 29 ročníkov prestížneho podujatia. „Tento výber odzrkadľuje nielen meniaci sa vizuálny jazyk ilustrácie, ale aj širšie spoločenské a výtvarné kontexty,“ približuje organizátor výstavu rozdelenú do niekoľkých celkov.
„Príbeh ilustrácie je vizuálnou prechádzkou svetom ilustrácie. Návštevník otvorí pomyselnú knihu bez slov a prechádza ňou rôznymi príbehmi, krajinami a svetmi v ilustráciách autorov z celého sveta,“ povedala pre TASR Martina Pavlikánová z oddelenia programov a výstav Bibiany.
Aktuálna výstava určená deťom aj dospelým je tematicky rozdelená do niekoľkých častí, ktoré ich zavedú do galérie najstarších a najnovších ilustrácií, do sveta čiernobielej ilustrácie, ale aj do sveta bájok, mýtov a rozprávok či medzi hrdinov a zvieracích kamarátov.
V závere výstavy sa návštevníci môžu zoznámiť s víťazkou Grand Prix BIB 2023 Palomou Valdiviou, pôvodom čilskou ilustrátorkou, ktorú na 29. ročníku bienále ocenili za dvojjazyčnú Knihu otázok s poéziou Pabla Nerudu. „Návštevníci výstavy ju nájdu v poslednej miestnosti výstavy, ktorá je krásne farebne rozohraná tak, ako celá kniha ocenenej autorky,“ poznamenala Pavlikánová.
Potvrdila, že do konca roka sú v rámci výstavy venovanej kráse výtvarného umenia pre deti naplánované rôzne aktivity. „Divadelné predstavenia, ale aj rôzne workshopy s ilustrátormi, na ktorých sa deti naučia niektoré techniky, napríklad v októbri to bude workshop na tvorbu Exlibrisu - značky do knihy,“ dodala.
Výstava potrvá do 4. januára 2026.
Nový výstavný projekt ponúka výnimočný pohľad do sveta detskej knižnej ilustrácie a zároveň mapuje jej vývoj naprieč desaťročiami. Na dvoch poschodiach Bibiany je vystavených viac ako 200 ilustrácií od vybraných autorov z celého sveta, ktorí boli ocenení v rámci BIB počas uplynulých 29 ročníkov prestížneho podujatia. „Tento výber odzrkadľuje nielen meniaci sa vizuálny jazyk ilustrácie, ale aj širšie spoločenské a výtvarné kontexty,“ približuje organizátor výstavu rozdelenú do niekoľkých celkov.
„Príbeh ilustrácie je vizuálnou prechádzkou svetom ilustrácie. Návštevník otvorí pomyselnú knihu bez slov a prechádza ňou rôznymi príbehmi, krajinami a svetmi v ilustráciách autorov z celého sveta,“ povedala pre TASR Martina Pavlikánová z oddelenia programov a výstav Bibiany.
Aktuálna výstava určená deťom aj dospelým je tematicky rozdelená do niekoľkých častí, ktoré ich zavedú do galérie najstarších a najnovších ilustrácií, do sveta čiernobielej ilustrácie, ale aj do sveta bájok, mýtov a rozprávok či medzi hrdinov a zvieracích kamarátov.
V závere výstavy sa návštevníci môžu zoznámiť s víťazkou Grand Prix BIB 2023 Palomou Valdiviou, pôvodom čilskou ilustrátorkou, ktorú na 29. ročníku bienále ocenili za dvojjazyčnú Knihu otázok s poéziou Pabla Nerudu. „Návštevníci výstavy ju nájdu v poslednej miestnosti výstavy, ktorá je krásne farebne rozohraná tak, ako celá kniha ocenenej autorky,“ poznamenala Pavlikánová.
Potvrdila, že do konca roka sú v rámci výstavy venovanej kráse výtvarného umenia pre deti naplánované rôzne aktivity. „Divadelné predstavenia, ale aj rôzne workshopy s ilustrátormi, na ktorých sa deti naučia niektoré techniky, napríklad v októbri to bude workshop na tvorbu Exlibrisu - značky do knihy,“ dodala.
Výstava potrvá do 4. januára 2026.