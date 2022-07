V Bibiane otvorili výstavu Naša a svetová Klára Jarunková

Bratislava 28. júla (TASR) - V bratislavskej Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti, otvorili vo štvrtok výstavu "Naša a svetová Klára Jarunková" k 100. výročiu narodenia najprekladanejšej slovenskej autorky kníh pre deti a mládež.



"Bola veľmi dobrá spisovateľka, vedela vytvoriť pútavé príbehy primerané veku, pre ktorý písala, ale zároveň deti nikdy nepodceňovala, ani tie úplne najmenšie, ani tínedžerov, pre ktorých často písala," prezradil tajomstvo úspechu Jarunkovej u mladých čitateľov Juraj Šebesta z Bibiany, Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, ktoré výstavu pripravilo v spolupráci s piešťanskou mestskou knižnicou.



Prozaička a publicistka Klára Jarunková sa narodila 28. apríla 1922 v Červenej Skale na Horehroní. Pracovala ako učiteľka v Korytárkach, na bratislavskom magistráte, v Československom rozhlase a 30 rokov ako redaktorka humoristického časopisu Roháč. V roku 1960 debutovala knižkou Hrdinský zápisník, jeho príbehy vyrozprávala v prvej osobe, z pohľadu dieťaťa. "V tej dobe to bolo v literatúre pre deti a mládež novátorské, stretlo sa to s veľmi silným ohlasom nielen čitateľským, ale aj u kritickej obce. Jej knižky sa stali veľmi úspešné aj v zahraničí," povedal pre TASR Šebesta k príbehom z pera Jarunkovej, hoci nie vždy idylicky šťastným, no plným jemného humoru, láskavosti a optimizmu.



Jarunková napísala 22 kníh. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry získala Pribinov kríž 1. triedy a Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy, rovnako ocenenia za tvorbu pre deti a mládež a jej šírenie v zahraničí. Jarunkovej diela vyšli v 32 jazykoch v Európe i vo svete, spolu v 216 vydaniach. "Okrem svetových jazykov boli preložené napríklad aj do japončiny, faerčiny, kirgizštiny, tadžičtiny, dánčiny, fínčiny a turečtiny. Romány Jediná a Brat mlčanlivého Vlka sa vďaka početným prekladom stali súčasťou zlatého fondu svetovej literatúry pre deti a mládež," pripomína Bibiana.



Vystavuje aj Jarunkovej dielo Jediná, ktoré bolo bestsellerom v USA, kniha vyšla aj vo Veľkej Británii a v Austrálii. Jarunková je nositeľkou národnej nemeckej Deutscher Jugendbuch a talianskej Premio nazionale Italiano Bancarellino. Získala európsku cenu Premio Europeo Citta di Caorla a bola zapísaná na medzinárodnú Čestnú listinu Ceny H. Ch. Andersena. Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska ju navrhla na udelenie Nobelovej ceny za literatúru, Československá sekcia IBBY na Cenu H. CH. Andersena.



Výstava potrvá do 11. septembra.