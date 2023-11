V Bratislave má premiéru rozprávka Tonko, Slávka a kúzelné svetlo

Bratislava 5. novembra (TASR) - V Bratislave má v nedeľu premiéru nová slovenská rozprávka, animovaný film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo. "Súčasťou premiéry bude v úvode aj krst rovnomennej knihy, z ktorej film vychádza," informuje distribučná spoločnosť Continental film. Bábkovú snímku "o tom, aké je to byť iný, príbeh o priateľstve a fantázii, o svetle a tme" prináša do kín od 9. novembra.



Hrdinom celovečerného debutu českého režiséra Filipa Pošivača a scenáristky Jany Šrámkovej je 11-ročný Tonko, ktorý má jedinečnú vlastnosť - od narodenia svieti. Jeho príliš starostliví rodičia sa ho snažia držať doma, aby ho ochránili pred vonkajším svetom. Keď sa do ich domu pred vianočnými prázdninami nasťahuje tajuplná Slávka, Tonkov svet sa obráti naruby. Získava prvú naozajstnú kamarátku a vydáva sa s ňou na dobrodružné pátranie po pôvode záhadných chumáčikov tmy, ktoré vysávajú z ich domu slnečný svit.



"Je to radosť byť kameramankou animovaného filmu, pretože je to niečo úplne iné ako pri hranom filme a človek má taký workshop, ako pracovať so svetlom. Nepracuje s ľuďmi, ale musí sa naučiť pracovať s tým, ako tá bábka vyzerá v každom frame," komentovala spoluprácu na filmovej novinke kameramanka Denisa Buranová, ktorá v roku 2018 získala slovenskú národnú filmovú cenu Slnko v sieti za kameramanský výkon v jej debutovej snímke Piata loď v réžii Ivety Grófovej.



Film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo vznikol v slovensko-česko-maďarskej koprodukcii. V slovenskom znení sa v rozprávke objaví Juraj Kemka v úlohe Tatinka Šímu, Petra Polnišová ako Maminka Šímová, ďalším postavám prepožičali svoj hlas Soňa Norisová, Peter Bebjak či Zuzana Kronerová.



Rozprávku produkujú filmové spoločnosti nutprodukcia a nutprodukce. Koproducentmi sú RTVS, Česká televize, Kouzelná animace a Filmfabriq. Film finančne podporili Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Eurimages, Creative Europe MEDIA, Maďarský národný filmový inštitút a Zlínský kraj.





Trailer: www.youtube.com/watch?v=5aOd3Y8CL6I