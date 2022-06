V Bratislave mala premiéru nová filmová rozprávka Zakliata jaskyňa

Bratislava 1. júna (TASR) - Medzinárodný deň detí umocnila v Bratislave premiéra veľkovýpravnej slovensko-českej filmovej rozprávky Zakliata jaskyňa. Po dvoch politických trileroch Únos a Sviňa s ňou prichádza slovenská režisérka, scenáristka a autorka Mariana Čengel Solčanská. Vo filme inšpirovanom klasickými slovenskými rozprávkami zavedie divákov do kráľovstva, ktorého hlavným bohatstvom sú soľné jaskyne, pracuje s motívom Zeme ako darkyne života. Zaujímavosťou je, že v ňom po prvý raz do negatívnej úlohy obsadila Táňu Pauhofovú. Obľúbená herečka stvárnila krutú macochu a kráľovnú Bertu, ktorú vedie iba túžba po moci a majetku.



"Táňa Pauhofová splní očakávanie každého režiséra, ktorý s ňou pracuje. Práca s ňou je skvelá, je úžasná herečka, pripravená, koncentrovaná. Myslím, že zápornú postavu si užívala a vôbec sa jej nečudujem," povedala pre TASR Čengel Solčanská. Ako v každej správnej rozprávke, ani v Zakliatej jaskyni nechýbajú zvierací hrdinovia. "Nemám zvieracích hrdinov v láske, lebo nakrúcanie so zvieratami a deťmi je veľmi ťažká práca, ale tentoraz sme mali veľké šťastie, krotitelia prišli s niekoľkými vlkmi, takže keď bol jeden pes unavený, pracovali sme s ďalším, boli fajn," prezradila režisérka, ktorá už má vo svojej filmografii rozprávku Láska na vlásku.



"Na Zakliatej jaskyni vidno, že som staršia ako filmár, nielen staršia ako človek. Myslela som už na inú cieľovku, iné vekové rozpätie diváka," vysvetľuje Čengel Solčanská. "Je to spôsobené tým, že mám dcéru, ktorá mi vyrástla. V čase, keď som nakrúcala Lásku na vlásku, mala Ester deväť mesiacov a teraz bude mať deväť rokov, už presne viem, čo dieťa v jej veku od rozprávky chce," tvrdí režisérka a scenáristka rozprávky plnej tajomstva, zvratov, lásky, ale aj zázrakov. Výpravnosť deja podčiarkujú prírodné scenérie, historické kostýmy a aj hudba skladateľky Ľubice Čekovskej, ktorú nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.



V ďalších úlohách sa predstavia Marko Igonda, Martina Zábranská, Ondřej Kraus, Petra Dubayová, Dominick Benedikt, Predrag Bjelac, Karel Dobrý, Lukáš Pelč a Tomáš Palonder.