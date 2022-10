V Bratislave nakrúcajú novú česko-slovenskú romantickú komédiu

Bratislava 10. októbra (TASR) – Otcom proti svojej vôli je pracovný názov česko-slovenskej romantickej komédie, ktorú v týchto dňoch nakrúcajú v Bratislave. "Snažím sa, aby vyzerala inak ako ostatné romantické komédie, je to pre mňa filmový debut," uviedol pre TASR Tomáš Dianiška, oceňovaný divadelný režisér.



Hlavný hrdina jeho filmovej prvotiny Lukáš, ktorého stvárňuje Kryštof Hádek, sa rozhodne predstierať, že susedka "odvedľa", v podaní Kristíny Svarinskej, čaká jeho dieťa, aby svojej matke, posadnutej vnúčatami, splnil posledné želanie. Lukášova mama má totiž vážne ochorenie srdca a zostáva jej pravdepodobne len niekoľko dní života. Lukáš požiada svoju susedu a bývalú striptérku Natáliu, ktorá je v piatom mesiaci tehotenstva, aby s ním navštívila mamu v nemocnici a povedala jej, že pod srdcom nosí želané vnúča. Natália s divadielkom súhlasí. Čoskoro však prichádza šťastná správa – našiel sa darca nového srdca. Lukášova mama sa po operácii vracia naspäť do života. Nemôže ju však nič rozrušiť, Lukáš a Natália sú tak nútení naďalej hrať úlohu zamilovaného páru. Do Lukášových lží sa postupne zamotáva celá rodina aj kolegovia z práce, život sa mu kompletne prevráti naruby.



"Snažím sa to robiť viac sitcomovo, trošku štylizovane, aby to vyzeralo neobvykle, aj herci hrajú výraznejšie," vysvetľuje Dianiška k snímke, v ktorej sa v ďalších úlohách objavia Taťjana Medvecká, Miroslav Noga, Sandra Nováková či Pavel Soukup. "Snažím sa, aby to bola situačná komédia amerického strihu typu Priatelia," dodal 38-ročný rodák z Banskej Bystrice, absolvent herectva na pražskej DAMU, dramatik a režisér.



Dianiška sa postaral aj o scenár svojho filmového debutu, aj keď priznáva, že ide o remake maďarskej komédie z roku 2018. "Výrazne sme však prepracovali príbeh, jeho koniec aj niektoré postavy," poznamenal oceňovaný autor, ktorý spolupracuje s viacerými českými divadlami. Napísal pre ne vyše 20 celovečerných hier. V roku 2021 boli na Cenu divadelnej kritiky nominované viaceré jeho texty. Ocenenie nakoniec získala Dianiškova Špinarka, dokumentárna fikcia o predčasne zosnulej známej ostravskej speváčke.



Premiéra filmu v slovenských kinách je plánovaná na leto 2023.