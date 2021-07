V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020

Na snímke vernisáž výstavy Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020 v Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB) 15. júla 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke riaditeľka vydavateľstva LiberaTerra Zuzana Berová si preberá Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu za knihu Ľubica Demčáková z vydavateľstva LiberaTerra počas slávnostného odovzdávania ocenení Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020, v Bratislave 15. júla 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke Alexandra Hrehová si preberá cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu za Idey vrhajúce tieň počas slávnostného odovzdávania ocenení Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020, v Bratislave 15. júla 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 15. júla (TASR) – Slávnostné vyhodnotenie súťaže Najkrajšie knihy Slovenska sa uskutočnilo vo štvrtok v Bratislave. Za vlaňajšie knihy si úspešní autori a vydavateľstvá prevzali ceny v Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽANO).uviedla Milanová, v príhovore priznala, že je sama autorkou knihy pre deti a uvedomuje si, aké ťažké je napísať text pre detského čitateľa.poznamenala šéfka ministerstva kultúry, ktoré odovzdalo štyri ceny. Za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy vydavateľstvu Ikar za publikáciu Biblia. Karolovi Felixovi za ilustrácie v knihe Erika Ondrejičku Za jedinou vetou. Vladislavovi Rostokovi za grafickú úpravu jeho knihy Cipár&Logo - et...c. Petrovi Ďuríkovi za bibliofilské vydanie diela Alexander Sergejevič Puškin: Voľnosť.Spoločnosť LiberaTerra z Bratislavy získala cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR za učebnicu Škola v prírode od autorky Ľubice Demčákovej.Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala spoločnosť Neografia Martin za knihu Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Tretia časť Mierny pokrok.Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana udelil spoločnosti Vydavateľstvo BUVIK Bratislava cenu za najkrajšiu detskú knihu publikácii Jaroslava Blažková: Mačky letia do Kanady.Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získala Alexandra Hrehová za svoju knihu Idey vrhajúce tieň.Organizátori udelili ďalšie ceny najkrajším knihám v kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače či študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.uviedla pre TASR Eva Cíferská z Bibiany. V "pandemickom" ročníku sa podľa nej znížil aj počet porotcov, ktorí dva dni posudzovali knižné diela.zhodnotila a potvrdila, že 15-členná porota zložená z výtvarných teoretikov, ilustrátorov, grafických dizajnérov, fotografa a zástupcov organizátorov súťaže, vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 2020 kolekciu 20 kníh a sedem študentských prác. Porote predsedal ilustrátor Igor Piačka. Súťažiace knihy sú vystavené v Univerzitnej knižnici v Bratislave, záujemcovia ich môžu spoznať do 5. augusta.Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Jej cieľom je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru. Hlavným organizátorom je Bibiana. Spoluusporiadateľmi súťaže sú MK SR, MŠVVaŠ SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.