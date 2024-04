V Bratislave odpremiérovali dokument o projekte Hudba je len jedna

Bratislava 16. apríla (TASR) - Projekt Hudba je len jedna spojil hudobné súbory Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. Pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby vytvorili v programe One Music, ktorý je zložený z upravených archívnych skladieb z repertoárov oboch súborov, ale aj z nových kompozícií od hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska inšpirovaných rómskou, židovskou a nordickou hudbou.



Hudobný program prinesú súbory aj na CD nosiči, ktorý v týchto dňoch nahrávajú. Viac ako dvojročný projekt zachytili bývalí študenti Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave v umeleckom dokumente. Ten vznikol pod vedením mladej režisérky Kristíny Smetanovej a v utorok ho odpremiérovali na pôde FTF VŠMU.



Spolupráca deviatich hudobníkov zo Slovenska a z Nórska sa stala i motívom fotografií z dielne slovenského fotografa Vladimíra Yurkoviča, ktorý z nich pripravil výstavu.



Tvorbu programu, ktorý vznikol vďaka podpore z programu Kultúra Grantov EHP 2014 - 2020 a štátneho rozpočtu SR, prezentovali členovia oboch súborov i hudobní skladatelia na workshopoch na umeleckých školách, ale aj pre ostatnú odbornú verejnosť v Bratislave, Lozorne, Banskej Bystrici či Trondheime. Ako ďalej uviedla pre TASR Tereza Hubáčková za súbor Solamente naturali, hudobní fanúšikovia sa s programom One Music realizovaným od novembra 2021 mohli premiérovo stretnúť na koncertnom turné vlani v júli v Česku i na Slovensku a v októbri 2023 v nórskom Bergene.



Členovia oboch súborov plánujú pokračovať v koncertovaní s One Music v SR, ČR a Škandinávii, ďalšie turné otvoria jesennými koncertmi v Nórsku.



Pokračovať budú aj ďalšie prezentácie umeleckého dokumentu, ktorý rozpráva o práci v archívoch, ceste za vzácnymi hudobnými rukopismi a procese ich spracovania do finálnej podoby koncertu.



Záverečný koncert projektu sa uskutoční v stredu 17. apríla o 19.00 h v bratislavskej Moyzesovej sieni. Vstup je voľný.