V Bratislave odpremiérovali komédiu Po čom muži túžia 2

Bratislava 21. apríla (TASR) - Po čom muži túžia 2, voľné pokračovanie divácky úspešnej snímky režiséra Rudolfa Havlíka z roku 2018 odpremiérovali v stredu (20. 4.) v Bratislave. "Diváci v ňom nájdu nové aj známe postavy, ktoré budú opäť prežívať svoje viac či menej vtipné osudy," približuje spoločnosť CinemArt SK, ktorá film uvádza vo štvrtok do kinodistribúcie.



Do druhého dielu sa vrátila herecká dvojica z prvej časti komédie - Jiří Langmajer a Anna Polívková, ich roly sa však vymenili. Psychologička Irena (Anna Polívková) zapíja sklamanie z rozchodu s priateľom a vysloví bizarné želanie: chcem byť mužom! Ráno sa zobudí v tele muža, Karla Kráľa z prvého dielu (Jiří Langmajer), ktorého nenávidí. Zároveň tak dostane šancu zistiť, akí muži v skutočnosti sú.







Cez počiatočnú nechuť k sebe samému sa musí Irena v novom tele o seba postarať. Nie je to jednoduché, pretože prišla o prácu a nie je nikto, kto by jej veril, že je to stále Irena, iba v inom tele. Pomocnú ruku jej napokon podá sused Radim (Marek Taclík), ktorý je do Ireny odjakživa zaľúbený, no bez odozvy. Teraz jej verí a dúfa, že niekde vnútri postaršieho chlapíka je jeho milovaná suseda a on ju iba musí - ako správny princ - vyslobodiť.



V komédii, ktorá prináša humorný pohľad na stret mužského a ženského sveta a hľadanie ich vzájomného porozumenia, ďalej účinkujú Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek Holub, Zuzana Kronerová. Diváci v nej uvidia aj Ondřeja Kavana, Oskara Hesa, Jiřího Maryšku, Martinu Babišovú a iných.