V Bratislave odpremiérovali slovensko-český dokument Králi videa

Bratislava 30. septembra (TASR) - Po pražskej premiére a uvedení na festivale Cinematik v Piešťanoch, kde získal Cenu divákov, mal v utorok (29. 9.) v Bratislave premiéru dokument režiséra Lukáša Bulavu Králi videa. Snímka, ktorá vznikla v slovensko-českej koprodukcii, mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania "západných filmov" v socialistickom Československu. Pamätníkov vráti do čias amatérskeho rýchlodabingu pašovaných hollywoodskych trhákov a generácii mladých ukáže tento pre nich dnes nepredstaviteľný fenomén.



Králi videa pripomenú éru, keď sa západné filmy zháňali rôznymi pokútnymi spôsobmi a šírili sa na VHS kazetách medzi publikom bez znalosti anglického jazyka. Hity zo západu sa k filmovým nadšencom dostávali na videokazetách v zlej kvalite a s rýchlodabingom, ktorý bol dielom v tom čase neznámych ľudí, rovnako filmových nadšencov. Tí sa snažili divákom sprostredkovať filmový zážitok z pašovaných kaziet s Terminátorom, Rambom či Predátorom. Tzv. rýchlodabing často vznikal v provizórnych domácich podmienkach, čo so sebou prinášalo množstvo úsmevných situácií. Nie všetci z tých, ktorí filmom poskytovali nové znenie, dokonale ovládali jazyk toho pôvodného. Film to dokumentuje ukážkami bizarných prekladov, ale aj nečakaných prerušení dabingu ďalšími osobami, zvonením telefónu či štekaním rýchlodabérovho psa.



"My sme chceli tým ľuďom sprostredkovať tú pohodu," hovorí o poslaní rýchlodabéra hudobník Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes, ktorého preslávilo aj porotcovanie v známej speváckej súťaži. Pred érou videa pracoval ako tlmočník na filmových premietaniach, túto svoju skúsenosť preniesol aj do sféry nelegálnej videodistribúcie. V dobách, keď bolo nemožné zohnať filmy západnej produkcie do oficiálnej distribúcie, existovali skupiny ľudí, ktoré dovážali, amatérsky dabovali a distribuovali nahrávky týchto filmov na VHS kazetách. "Ľuďom to prinášalo radosť, bolo úplne jedno, či pozeráme na Michaela Dudikoffa alebo na Kubricka, základ bolo vidieť západné filmy. Vtedy sa 'čumelo' naozaj na všetko, na jednej kazete boli bežne Hviezdne vojny so Šepotami a výkrikmi," uviedol pre TASR strihač dokumentu Peter Pavlík, ktorého doplnil producent Igor Kovács: "V tej dobe si ľudia viac vážili, že môžu pozerať nedostupné filmy, hltali úplne všetko."



Dokumentárno-komediálna snímka, v ktorej vystupujú aj Zdeněk Troška, Roman Holý, František Fuka, Dana Hábová, Ondřej Neff, Petr Šaroch či Jozef Šedý, však sleduje i líniu "spravodlivosti", policajtov, ktorí mali za úlohu videopirátov a dabérov chytať. Okrem rozhovorov film ponúka aj hrané "retro" scény, aby si diváci, ktorí tú dobu nezažili, vedeli predstaviť, ako to všetko fungovalo. "Je to pocta rýchlodabérom, pocta tej kultúre. Je to náš 'loveletter' ľuďom, ktorí nás naučili milovať filmy. Keby neboli oni, tak sa k tým filmom nedostaneme," poznamenal Pavlík.



Film mal vstúpiť do slovenskej kinodistribúcie vo štvrtok 1. októbra. "Slávnostná premiéra prebehla, do kín sa Králi videa nasadia, až keď budú otvorené," dodal Kovács s tým, že dokument chcú prihlásiť na zahraničné festivaly a plánujú vydať DVD s obrovským bonusovým materiálom: "Pre úplných fajnšmekrov chceme vyrobiť limitovanú edíciu aj na VHS."