V Bratislave otvoria výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - V Slovenskom národnom múzeu (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave otvoria vo štvrtok od 17.00 h výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse. Výstava vyzdvihuje prítomnosť a význam judeoandalúzskych komunít od ich peninsulárnych počiatkov až po ich rozptýlenie po celom stredovekom Stredomorí. Výstava potrvá do 17. mája. Cervantesov inštitút v Bratislave o tom informuje na svojom webe.
„Tento projekt nám ponúka jedinečný pohľad na tisícročnú históriu židovských komunít na Pyrenejskom polostrove, ktoré boli od roku 845 n. l. až do 15. storočia integrálnou súčasťou arabského sveta v Stredomorí,“ priblížil inštitút.
Podľa Slovenského národného múzea výstava zachytáva obdobie, keď sa na Pyrenejskom polostrove stretávali židovská, kresťanská a islamská kultúra. „Obdobie, ktoré prinieslo rozvoj vedy, filozofie, poézie aj každodenného života. Obdobie spolužitia, ktoré nám aj dnes pripomína hodnotu porozumenia a dialógu,“ spresnilo SNM. Výstava prináša unikátne pohľady na život komunity, od vzdelania, obchodu a umenia až po osobné príbehy ukryté v historických dokumentoch a rukopisoch.
