V Bratislave otvorili výstavu kultúrneho dedičstva Šanghaja

Bratislava 12. októbra (TASR) - Šanghajské kultúrne dedičstvo predstavuje výstava s názvom Žiarivá symbióza sto a jednej veci, ktorú slávnostne otvorili vo štvrtok v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Historickom múzeu. Putovná výstava kultúrneho dedičstva Šanghaja mala v roku 2018 zastávku v egyptskej Alexandrii a o rok neskôr v tureckom Istanbule, potom jej púť zastavila pandémia. Aktuálne je inštalovaná na 3. poschodí Bratislavského hradu.



Podľa organizátorov je nielen míľnikom v oblasti kultúrnej komunikácie medzi Slovenskom a Čínou, ale otvorila aj novú kapitolu v oblasti medzikultúrnej spolupráce na "novej Hodvábnej ceste" a je tiež "svedectvom dlhotrvajúceho priateľstva medzi Bratislavou a Šanghajom".



"Ako už sám názov napovedá, na výstave je viac ako sto predmetov prezentujúcich široké spektrum tradičnej čínskej kultúry," povedal pre TASR Peter Barta, riaditeľ SNM - Historického múzea. "Predmety, ktoré tu môže návštevník vidieť, nie sú staré z hľadiska histórie a materiálnej kultúry, ale tým, že sa pri ich tvorbe použili staré techniky - kaligrafia, používanie rôznych lepených vzorov, vylepovanie, vypaľovanie keramiky, ktorá má už možno moderné tvary, ale robí sa tradičnou technológiou," priblížil výstavu, na ktorej je možné obdivovať nielen keramiku, ale aj majstrovstvo sklárskeho remesla, lakované diela, predmety vyrezané do jadeitu, drevorezbárstvo, kovotepectvo či predmety spojené s divadelným javiskom, festivalovou tvorbou.



Nechýba veľkorozmerný drak, v Číne považovaný za symbol dobra a šťastia, ktorý prináša bohatstvo. Súčasťou výstavy sú aj divadelné kostýmy pekinskej opery, ktorá je čínskym národným pokladom. Okrem kostýmov sú vystavené modely, kulisy, hudobný nástroj, plány operných predstavení používané v pekinskom opernom umení.



Pozoruhodná je tiež zbierka diel historických tlačiarenských fontov čínskeho znakového písma či zbierka malieb dedinčanov - ľudových umelcov zo šanghajských štvrtí Jinshan a Changming. "Všetky predmety spája tradícia, je to nehmotné kultúrne dedičstvo, ukazuje, ako sa tradičné remeselné techniky uplatňujú pri tvorbe súčasných predmetov a výrobkov," dodal Barta k výstave, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia nadviazania spolupráce medzi Šanghajom a Bratislavským samosprávnym krajom.



Výstava potrvá do 12. novembra.