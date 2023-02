V Bratislave otvorili výstavu Medziobjekty Aleša Votavu

Bratislava 9. februára (TASR) - Čas a príliv neberú ohľad na nikoho: Medziobjekty Aleša Votavu je názov výstavy, ktorú v stredu (8. 2.) slávnostne otvorili v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci. Prezentuje viac ako 60 exponátov z dielne špičkového slovenského scénografa, ktoré patrili k najintímnejšej časti predčasne uzavretého diela Aleša Votavu (1962 – 2001).



"Bol mimoriadne kreatívny a popri scénografických prácach robil aj voľnú tvorbu, veľmi špeciálne šperky, tvoril aj rôzne objekty, bol to človek, ktorý vedel ľudí nadchnúť, rozosmiať, mal vycibrený zmysel pre humor," povedala pre TASR Anna Grusková, kurátorka výstavy, ktorá návštevníkom priblíži umelcove sochy, časti kostýmov a scénografie.



"Práca na výstave pre mňa bola prirodzeným pokračovaním nášho priateľstva s Alešom Votavom. Prekvapilo ma, ako dokáže inšpirovať a spájať vyše 20 rokov po svojej smrti," poznamenala Grusková k výstave venovanej renesančnej osobnosti Aleša Votavu. "Vznikla pre tých, ktorí ho poznali, ale aj pre tých, ktorí sa po prvý raz stretnú s jeho prácami, ktoré vôbec nezostarli, a nahliadnu aj do jeho spôsobu života a rozmýšľania," dodala k exponátom zapožičaným zo zbierok Divadelného ústavu, Slovenskej národnej galérie (SNG), Divadla Andreja Bagara v Nitre a zo súkromných zbierok.



Votava navrhol scénografiu pre 51 činoherných inscenácií, 29 operných inscenácií, 13 baletných inscenácií a osem inscenácií v divadle GUnaGU. Mal 13 samostatných výstav. Štyrikrát získal Dosky za najlepšiu scénografiu sezóny, tesne pred smrťou aj prestížnu českú Cenu Alfréda Radoka.



Výnimočnosť diela scénografa, grafického dizajnéra a talentovaného umelca, ktorý zomrel vo veku 38 rokov, vníma aj riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. "Zároveň som spokojná, že si v relatívne krátkom čase spomíname na výnimočnú osobnosť Aleša Votavu druhýkrát," pripomenula prezentáciu poštovej známky s menom Aleša Votavu, ktorú uviedli do života koncom októbra minulého roka.



Výstava potrvá do 7. mája. Sprievodný program prinesie komentované prehliadky, workshopy pre deti a premietať sa bude aj dokumentárny film, ktorý o Votavovi nakrútil Juraj Johanides.