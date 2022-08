V Bratislave otvorili výstavu Skutoční hrdinovia Amazónie

Bratislava 4. augusta (TASR) - Výstavu pod názvom Skutoční hrdinovia Amazónie otvorili v stredu (3. 8.) v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave. Venovaná je práci dobrovoľníkov a lekárov v Amazónii. "Tento príbeh je svedectvom neúnavnej a vytrvalej práce dobrovoľných lekárov a asistentov, ktorí sa vydávajú na pomoc a záchranu ľudských životov do Amazonského pralesa," hovorí autor fotografií Roman Nemec.



Nezávislý fotoreportér a cestovateľ žil viac ako šesť rokov v brazílskom Sao Paule. Fotografiu študoval prostredníctvom akadémie Scotta Kelbyho a aktívne sa jej venuje od roku 2013. Nemec sa počas svojich ciest do Amazonského pralesa zoznámil s lekármi a dobrovoľníkmi z neziskovej organizácie Brazílske lekárske expedície (EDS), ktorí ho pozvali dokumentovať ich prácu na expedícii v apríli 2019.



"Jeho príbehy sú o ľudskosti, sile komunity a vzájomnej pomoci. To všetko zasadené v lone takmer nepoškvrnenej prírody, ktorá celému súboru fotografií dodáva akýsi pokoj a prirodzenú rovnováhu. V nepísaných odkazoch jeho fotiek môžeme čítať pozitívne správy o ľudstve," uviedla pre TASR kurátorka výstavy Katarína Líšková.



Nemcove fotografie zavedú návštevníkov výstavy do oblasti stredného povodia rieky Negro, do domorodej osady Cartucho, kde dobrovoľníci z EDS za pomoci brazílskych ozbrojených síl i letectva postavili mobilnú nemocnicu. "Boli to dva týždne plné na náročné výkony, strety odlišných kultúr a jazykov, ale aj bohaté na malé či veľké zázraky," spomína fotoreportér na expedíciu do brazílskej Amazónie, ktorá poslúžila domorodým etnikám ako Baré, Desana, Pira-tapuya, Tukano, Siriano, Baniwa a Yanomami. Jej výsledkom bolo 6828 vyšetrení, 2289 lekárskych konzultácií a 353 chirurgických zákrokov.



Výstava ponúka výber 25 čiernobielych fotografií. "Charakteru ľudí aj hustému pralesu dáva akúsi pečať vzájomného prepojenia až jednoty. V dejovej línii môžeme sledovať dva príbehy s úspešným koncom. Malá Maria Estefany a jej vydarená operácia pruhu. A pán Sabino a jeho odstránenie sivého zákalu," priblížila kurátorka výstavy. V SEDF potrvá do 31. augusta. "Potom hneď poputuje do Galérie Svätoplukova 29 v Bratislave," uzavrela Líšková.