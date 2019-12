V Bratislave otvorili výstavu Slovenské insitné umenie zo Srbska

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas otvorenia výstavy Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska v dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave 11. decembra 2019. Foto: TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na bratislavskom Námestí SNP otvorili dnes večer výstavu s názvom Slovenské insitné umenie zo Srbska. Záštitu nad výstavou prevzala ministerka kultúry Ľubica Laššáková minister kultúry a informovania Srbskej republiky Vladan Vukosavljevič.Výstava ponúka 80 obrazov a predstavuje 63 autorov, ktorí tvoria slovenské insitné umenie v Srbsku. Spoločné pre týchto maliarov je to, že sú všetci narodení v Srbsku a ich materinským jazykom je slovenčina.Toto ich umenie zapísala Srbská republika 18. júna 2012 do národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbskej republiky. Viacerí z týchto umelcov žijú a tvoria v Kovačici a práve Kovačica je výkladnou skriňou tohto krásneho umenia a je množstvom svojich umelcov, kvalitou a originalitou tvorby právom považovaná za európsku a svetovú metropolu insitného výtvarného umenia.uviedla pri otvorení výstavy ministerka kultúry Ľubica Laššáková.„Po prvýkrát sme dali všetkých 63 umelcov dohromady, od najstaršieho, ktorý sa narodil v roku 1906, po najmladšiu, narodenú v roku 1992. Je medzi nimi rozdiel skoro 100 rokov. Týchto 63 umelcov tvorí zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského insitného maliarstva v Srbsku.Títo ľudia preslávili Kovačicu, Srbsko, možno trocha aj Slovensko vo svete. Cieľom tejto výstavy je, aby sme aj ľuďom na Slovensku ukázali, ktorí sú to umelci, aby aj ministerstvo kultúry podporilo myšlienku zápisu do zoznamu UNESCO,“ povedal pre TASR Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka v Kovačici.dodal Babka.