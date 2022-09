V Bratislave otvorili výstavu Zátopek: ...když nemůžeš, tak přidej!

Bratislava 19. septembra (TASR) - Jednému z najslávnejších československých atlétov Emilovi Zátopkovi je venovaná výstava, ktorú otvorili v pondelok na Vajanského nábreží v Bratislave. Exteriérová výstava pod názvom "Zátopek: ...když nemůžeš, tak přidej!" pripomína sté nedožité narodeniny športovca.uviedol veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý. Organizátori podľa jeho slov plánujú, že po Bratislave bude výstava predstavená aj v ďalších slovenských mestách.približuje rozsah akcie riaditeľka Českého centra v Bratislave Monika Koblerová.Emil Zátopek, rodák z Kopřivnice, je dodnes najslávnejším československým bežcom a držiteľom štyroch zlatých a jednej striebornej olympijskej medaily. Najväčšie úspechy zaznamenal na letných olympijských hrách v Helsinkách v roku 1952. Vo svojej dobe bol aj držiteľom svetových rekordov v behu na päť, desať, 20, 25 a 30 kilometrov. Za svoje úspechy vďačil tvrdým tréningom, pretože trénoval za každého počasia a jeho tréningové metódy – najmä intervalový beh – patria dodnes medzi najúčinnejší spôsob prípravy. Zátopek priniesol do sveta behu revolúciu, čo okomentoval slovami:Expozícia zachytáva jeho najväčšie športové úspechy, ale aj strety s komunistickou ideológiou a vzťah s manželkou, taktiež olympijskou víťazkou, Danou Zátopkovou.dodáva České centrum v Bratislave, ktoré výstavu organizuje spolu s veľvyslanectvom ČR v Bratislave a Českým olympijským výborom v rámci českého predsedníctva Rade EÚ.Výstava v Bratislave potrvá do 21. novembra.Organizátori avizujú, že na odkaz Emila Zátopka môže po celý september nadviazať ktokoľvek so záujmom o pohyb.dodáva České centrum v Bratislave. Viac informácií ponúka na svojej webstránke.