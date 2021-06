V Bratislave pokrstia druhý diel klimatického sci-fi Posledné storočie

Bratislava 20. júna (TASR) - Do roku 2076, keď sa na Európu valí ďalšie extrémne horúce leto, svet sa zmieta v klimatickom chaose a posledné štáty zápasia o záchranu, zavedie čitateľov druhý diel klimatického sci-fi Posledné storočie s podtitulom Pátranie po archách. Knižná novinka vychádza 21. júna, nadväzuje na prvú úspešnú časť Návrat do Dominy, z ktorej sa v priebehu niekoľkých mesiacov predalo viac ako 1500 kusov. Do života ju uvedú v nedeľu o 16.00 h v Caffe Axioma v Bratislave.



Séria vykresľuje svet po strašných udalostiach klimatickej krízy, a to, ako budú ľudia zápasiť o prežitie. Odpovedá na otázku, ako bude vyzerať svet, či bude horúci, sužovaný prachovými búrkami, povodňami, hladom, suchom, migráciou aj vojnami. "Cieľom sci-fi série Posledné storočie je ukázať svet, aký skutočne nechceme zažiť," približuje autor, dlhoročný novinár Jakub Filo. Dodáva, že jednotlivé udalosti zrejme neprebehnú tak, ako sú popísané: "Ale väčšinou z nich sa už vážne zaoberajú vedci, ktorí skúmajú klimatickú zmenu. Ako bude naša Zem, jediná známa planéta nesúca život, vyzerať o dvadsať, tridsať, či päťdesiat rokov, máme v rukách dnes."



Dej sa opäť odohráva v Spoločenstve, ktoré nahradilo štátne útvary v Európe. Už dlhé týždne to v ňom vrie. Najvyššia komisárka Rebeka Grubber získala technológiu atmosférického štítu, ktorú chce namiesto zvrátenia klimatickej krízy využiť na radikálne zníženie ľudskej populácie. Pripravuje sa na spustenie projektu Pinatubo. Jej skutočné zámery môže prekaziť malá skupina ľudí, na čele ktorých stojí Robin Wells a Thess Reevie. Po teroristickom útoku na sever od hlavného mesta Spoločenstva oddiely tajnej služby na základe falošných dôkazov Robina zatknú. Thess musí nájsť spojencov, ktorí jej pomôžu zastaviť Rebeku Grubber, zachrániť Robina aj celé ľudstvo.



Jakub Filo je v súčasnosti zástupcom šéfredaktorky denníka SME pre spravodajstvo a publicistiku. Venuje sa politike, životnému prostrediu, kauzám, súdom či polícii. V roku 2018 získal Novinársku cenu za projekt SME 25 rokov Slovenska pri príležitosti 25. výročia vzniku SR a vzniku denníka SME. Editorsky zastrešil a zostavil publikáciu 1989 – Cesta k slobode pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.