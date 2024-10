V Bratislave predstavili film o živote českej fotografky Jarcovjákovej

Bratislava 1. októbra (TASR) - Do kín mieri divácky hit z festivalov Berlinale a Karlove Vary. Dokumentárny film Kláry Tasovskej Ešte nie som, kým chcem byť zachytáva život českej fotografky Libuše Jarcovjákovej, ktorá film predstavila v utorok v Bratislave spolu s jeho režisérkou.



"Fascinuje ma kontinuita, s ktorou Libuše zaznamenávala seba a svoj každodenný život. Jej fotky sú ako fotoromán. Tak ako dnes mladí ľudia zapĺňajú svoje profily na Instagrame, ona to robila už dávno čisto z osobných dôvodov," hovorí Tasovská o českej fotografke, ktorá utiekla pred normalizačným tlakom do Japonska a neskôr do západného Nemecka. Fotila život vietnamskej menšiny aj queer ľudí v pražskom T-Clube. Nový dokument sleduje hľadanie jej identity.



Snímku do slovenskej kinodistribúcie prináša od 3. októbra spoločnosť Film Expanded. Jarcovjákovej život popisuje ako mozaiku fascinujúcich stretnutí a divokých príbehov. "Od drsného undergroundu komunistického Československa cez exkluzívne fotenie pre módne špičky v Tokiu až po dramatický útek do Západného Berlína, kde sa stala svedkom pádu železnej opony," približuje formálne osobitý dokument, ktorý vznikol vďaka tisícom analógových fotografií a stránok osobných denníkov fotografky, ocenenej titulom Osobnost české fotografie.



Nápad nakrútiť o nej film prišiel z Českej televízie, ktorá Tasovskú oslovila po Libušinom úspechu na fotografickom festivale v Arles. S protagonistkou sa režisérka po prvý raz stretla pred štyrmi rokmi. "Vycítila som, že je perfektnou protagonistkou, jej príbeh totiž otvára viaceré ženské témy, ktoré ona síce zažívala pred 50 rokmi, no sú aktuálnymi dodnes," dodala Tasovská.



Prečítala si všetky Libušine denníky a rozčlenila príbeh do kapitol, podľa toho so strihačom dohľadali fotky a skúšali ich skombinovať s komentárom a so zvukmi. V strižni sa snažili vytvoriť čo najplynulejší tok obrazov tak, aby divák po čase zabudol, že sleduje film vytvorený z fotiek.



Jarcovjáková vyjadrila radosť z toho, že sa filmársky tím rozhodol pracovať s jej fotografiami. "Nepripadám si ako filmová hrdinka. Stále sa čudujem, ako sa mohlo stať, že som si tak obsesívne dokumentovala skoro všetko, čo sa dialo okolo mňa a vo mne," hovorí svojrázna fotografka k filmu, ktorý vznikol v česko-slovensko-rakúskej koprodukcii. Podľa jedného z producentov hovorí o odvahe byť iný, byť inou a nehanbiť sa.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=lsR9LgHjfXM&t=3s